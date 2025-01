Gruchnęły wieści o Zalewskim. Słowa Lewandowskiego niosą się po Włoszech

Nicola Zalewski wydaje się być bliżej niż dalej odejścia z AS Romy, z którą jest związany kontraktem obowiązującym tylko do końca czerwca. Długo spekulowało się o transferze reprezentanta Polski do Olympique'u Marsylia, aczkolwiek główny zainteresowany miał postawić weto i zacząć naciskać na wypożyczenie z opcją wykupu do Interu Mediolan (aby do tego doszło, musiałby przedłużyć umowę z Romą).

Nicola Zalewski może trafić do Interu Mediolan. Włosi cytują Roberta Lewandowskiego

Mediolańczycy planują bowiem oddać Tajona Buchanana na wypożyczenie do Villarrealu, przez co na koniec okna transferowego spróbują pozyskać nowego wahadłowego. Polak wydaje się interesującą opcją, a włoskie media za dobrą monetę biorą słowa Roberta Lewandowskiego.

Portal fcinter1908.it zacytował wypowiedź napastnika po wrześniowym meczu Ligi Narodów Szkocja - Polska (2:3), w którym Zalewski wywalczył dwa rzuty karne, a drugi nawet sam wykorzystał (w doliczonym czasie gry). Co wówczas mówił Lewandowski?

Włosi przypomnieli słowa Roberta Lewandowskiego o Nicoli Zalewskim. "Odwaga i wielka mentalność"

- Potrzeba odwagi i wielkiej mentalności, aby rozstrzygnąć o wyniku takiego meczu, w którym remisowaliśmy po niesamowitym powrocie Szkotów. Postawa Nicoli pokazuje, że zyskuje pewność siebie i staje się centralną postacią kadry narodowej. Jest fantastycznym zawodnikiem i fundamentalnym elementem tej grupy - zachwycał się kapitan reprezentacji Polski.

W Interze Mediolan Zalewski mógłby spotkać się z wicekapitanem kadry, czyli Piotrem Zielińskim. Na razie wahadłowy pozostaje jednak piłkarzem AS Romy, dla której w tym sezonie rozegrał 17 meczów (zero goli, dwie asysty). Pewną wskazówką co do jego przyszłości może być to, czy znajdzie się w kadrze na czwartkowe spotkanie Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt (początek o godz. 21:00).