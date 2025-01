Szczęsny wypalił przed LM. "Jeden z najładniejszych projektów w Europie"

Wojciech Szczęsny znalazł się w wyjściowym składzie FC Barcelony na spotkanie ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów przeciwko Atalancie. Zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek, polski bramkarz udzielił wywiadu stacji Canal+Sport.

Wojciech Szczęsny przemówił przed meczem FC Barcelona - Atalanta w Lidze Mistrzów

- Wszystko dobrze, staram się przygotować do meczu. Nie ukrywam, że nie jestem fanem wywiadów przedmeczowych, ale jak już jesteście, to ja też jestem - na wstępnie zażartował 34-latek, który w zeszłym tygodniu zaliczył debiut w barwach katalońskiego klubu w LM. Wówczas popełnił poważne błędy, ale później częściowo odkupił winy i przyczynił się do triumfu 5:4 nad Benficą.

Zresztą od kiedy Polak wskoczył do bramki, jego drużyna odniosła komplet pięciu zwycięstw. - Barcelona dużo częściej wygrywa, niż przegrywa. Rzeczywiście miałem szczęście, że zagrałem w tych meczach, które wygraliśmy. Oby dzisiaj było tak samo, zobaczymy. Nie ukrywam, że to uczucie po zwycięskich meczach jest bardzo przyjemne - wyznał Szczęsny.

Następnie głos od Bartosza Glenia przejął Michał Żewłakow, który w swojej wypowiedzi skomplementował golkipera. Ten nagle się wtrącił. - Dziękuję ci za reklamę - wypalił. A następnie wyjawił, jakie odczucia towarzyszą mu przed meczami Barcelony.

- Zawsze jest niepewność dotycząca wyniku i tego, jak mecz się ułoży. To taka pozytywa adrenalina, miałem to szczęście, że nigdy takiego paraliżującego stresu nie czułem. Chociaż nie ukrywam, że przyjemne jest noszenie tej koszulki z tym herbem na sercu. To takie nobilitujące uczucie - wyznał.

Wojciech Szczęsny komplementował Atalantę. Zwrócił uwagę na jedną postać

84-krotny reprezentant Polski, który przez niemal dekadę grał we włoskich klubach (dwa lata w AS Romie i siedem lat w Juventusie), krótko scharakteryzował też środowego rywala. - Atalanta to bardzo agresywny zespół, grający jeden na jednego na całym boisku. Bez względu na to, z kim grają, pressują bardzo wysoko. Z nimi nigdy nie jest pięknie i łatwo, bo rzadko jest czas na przyjęcie piłki i rozejrzenie się - mówił.

- Jest to jeden z najładniejszych projektów ostatnich lat w Europie, świetnie zarządzany - dodał. Następnie wyróżnił jedną postać. - Piłkarze bardzo się rozwijają w tym klubie. Myślę, że trener Gian Piero Gasperini zasługuje na mały pomnik w Bergamo - stwierdził.

Na koniec Szczęsny zdradził, czy na boisku porozumiewa się po hiszpańsku, czy po angielsku. - Pół na pół. Zależy z kim, bo niektórzy nie rozumieją po angielsku. Ci, którzy rozumieją po angielsku, to słuchają w tym języku - zakończył.

