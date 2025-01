Alarm! Co z meczem Ligi Mistrzów? Nagle wybuchł pożar

- Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest jasna. Musimy triumfować w nadchodzącym starciu. W innym przypadku odpadniemy z rozgrywek - podkreślał Pep Guardiola przed meczem z Club Brugge w ostatniej, 8. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. I faktycznie Manchester City musi wygrać. Obecnie znajduje się na 25. lokacie, która nie uprawnia go do rywalizacji w 1/16 finału. Kibice licznie zbierają się więc pod Etihad Stadium, by dopingować drużynę i poprowadzić ją do zwycięstwa. Na kilka godzin przed spotkaniem pod obiektem doszło jednak do niebezpiecznego zdarzenia. O szczegółach pisze "The Sun".

Kibice w niebezpieczeństwie przed meczem LM. Pożar pod Etihad Stadium

Jak donoszą media, fani znaleźli się w niebezpieczeństwie. Doszło do pożaru furgonetki z gadżetami, która znajdowała się pod stadionem. Na miejsce od razu wezwano odpowiednie służby. Pojawili się nie tylko strażacy, ale i karetka.

Do sieci trafiły już nagrania z całego incydentu. Obrazki budzą niepokój. Widać na nich słup ognia, który trawi pojazd, a wszystkiemu przyglądają się kibice. Ochrona i pracownicy stadionu próbowali zabezpieczyć miejsce pożaru i ochronić przed nim fanów. Jak na razie nie ma informacji, by ktoś ucierpiał na skutek incydentu.

Specjalny komunikat w tej sprawie wydał już Manchester City. "Klub potwierdza, że w jednym z zewnętrznych stoisk z gadżetami, zlokalizowanych przy wejściu na trybunę Colin Bell West, wybuchł pożar. Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratunkowe, a pożar został już ugaszony. Bezpieczeństwo wszystkich uczestników dzisiejszego meczu jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego wszystkie wydarzenia zaplanowane na trybunie zachodniej zostały odwołane, w tym wydarzenie powitalne dla nowych graczy i przybycie pierwszej drużyny" - czytamy. Następnie klub poinformował, że wszystkie wejścia na stadion są już otwarte.

Superkomputer nie ma wątpliwości ws. Manchesteru City

I faktycznie w sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że nie ma już ognia. Unosi się jedynie delikatny dym. Zatem spotkanie Manchesteru City z Club Brugge powinno odbyć się zgodnie z planem. Pierwszy gwizdek zabrzmi już o godzinie 21:00. Kto będzie górą? Mimo wszystko faworytem wydają się być gospodarze. Na ich zwycięstwo postawił też superkomputer, który wytypował wyniki środowych spotkań.

Zdaniem sztucznej inteligencji Manchester powinien awansować do 1/16 finału. Czy tak się stanie?