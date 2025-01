Co wyczynia Lewandowski?! Wystarczyło 14 minut i jest bohaterem

Robert Lewandowski nie popisał się w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Miał nawet stuprocentową okazję przeciwko Atletico Bilbao, ale jej nie wykorzystał. Nie zdobył ani gola, ani asysty, ale mimo to FC Barcelona wygrała 2:0 i awansowała do finału. Kibice liczyli, że w nim Polak zapisze się w protokole meczowym. I tak też się stało.

Lewandowski z kapitalną asystą w meczu z Realem Madryt. A chwilę później gol Polaka

Lepiej mecz rozpoczął Real Madryt, bo już w 5. minucie trafił Kylian Mbappe. Barcelona szybko zaczęła szukać wyrównania i w końcu dopięła swego. I duża w tym zasługa Lewandowskiego.

To właśnie Polak w 22. minucie odegrał piłkę na środku boiska do Lamine'a Yamala, a ten pobiegł kilkadziesiąt metrów, wpadł w pole karne i oddał precyzyjny strzał. I to z 14 metrów, pokonując Thibaut Courtois. Była to trzecia asysta Lewandowskiego w tym sezonie.

A na tym Polak zatrzymywać się nie zamierzał. Szansa, tym razem na gola, nadarzyła się w 36. minucie. Fatalny błąd w polu karnym popełnił Eduardo Camavinga i sfaulował Gaviego. Po konsultacji VAR sędzia wskazał na wapno, a do piłki podszedł nie kto inny, jak Lewandowski. I bez trudu pokonał bramkarza. Dopisał więc gola numer 26 w tym sezonie.

Ledwie trzy minuty później Barcelona podwyższyła na 3:1. Tym razem piłkę w siatce umieścił Raphinha. Mecz trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.