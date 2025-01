Stało się! Wrócił koszmar Szczęsnego. Wystarczyło pięć minut

Wojciech Szczęsny w barwach Barcelony zagrał w meczach z Barbastro i Athletikiem Bilbao. W obu spotkaniach Polak zachował czyste konto, a jego zespół wygrywał kolejno 4:0 i 2:0. Niestety, już na początku meczu z Realem Madryt golkiper musiał wyciągać piłkę z siatki.

Wojciech Szczęsny nie dał rady. Kylian Mbappe pokonał Polaka w El Clasico

Początek El Clasico w Dżuddzie należał do FC Barcelony, a Thibaut Courtois musiał wyciągać się, by odbijać strzały Lamine'a Yamala i Raphinhy. Z kolei Wojciech Szczęsny nie miał właściwie żadnej pracy aż do piątej minuty starcia.

Wówczas Real odzyskał piłkę na własnej połowie, a ekspresowy kontratak napędził Vinicius Junior. Piłka trafiła pod nogi Kyliana Mbappe, a ten podprowadził ją przez około 40 metrów, wpadł w pole karne i pierwszym strzałem pokonał Wojciecha Szczęsnego.

Polak nie do końca wyczuł intencje Francuza i rzucił się w inną stronę, niż leciała piłka. W taki sposób Szczęsny stracił pierwszego gola w swoich występach w barwach Barcelony, a Real wyszedł na prowadzenie 1:0 w finale Superpucharu Hiszpanii.

Kylian Mbappe po raz kolejny potwierdził, że potrafi grać przeciwko Wojciechowi Szczęsnemu. Francuz strzelał już Polakowi w meczu Juventusu z PSG w Lidze Mistrzów, a także dwukrotnie w starciu reprezentacji Polski z Francją na mundialu w 2022 roku Niedzielny gol jest więc dla niego czwartym przeciwko Szczęsnemu w trzecim meczu.