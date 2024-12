Zwrot ws. gwiazdy FC Barcelony! W Hiszpanii hucznie ogłosili

Lamine Yamal leczy kontuzję, której doznał podczas grudniowego meczu z Leganes. Młody Hiszpan został bezpardonowo potraktowany przez rywala i w 75. minucie tego spotkania zszedł z boiska. Później klub wydał komunikat dotyczący stanu jego zdrowia. "Doznał urazu prawej kostki. Badania wykazały uszkodzenie więzadła piszczelowo-strzałkowego przedniego I stopnia. Przybliżony czas jego przerwy od gry wyniesie od trzech do czterech tygodni" - poinformowano.

Nowe informacje nt. stanu zdrowia Lamine Yamala

Niedawno pojawiły się nowe informacje nt. stanu zdrowia Lamine Yamala. Profil BarcaTimes, powołując się na dziennikarza gazety "AS" Javiego Miguela, zdradził, że zawodnik wkrótce ma wznowić treningi i ma być dostępny na półfinał Superpucharu przeciwko Bilbao (8.01.2025).

Dziennikarze "Mundo Deportivo" podali więcej szczegółów ws. powrotu do zdrowia 17-latka. Lamine Yamal ma wrócić do treningów w środę 1 stycznia podczas popołudniowej sesji. "Taki jest plan, jeśli nie będzie żadnych niepowodzeń" - czytamy.

"Wspomnianego 8 stycznia, czyli w dniu półfinału Superpucharu, od momentu doznania kontuzji miną ponad trzy tygodnie, więc jego powrót będzie możliwy bez podejmowania ryzyka" - czytamy.

Kiedy gra FC Barcelona?

Mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona w półfinale Superpucharu Hiszpanii zaplanowano na środę 8 stycznia o godz. 20:00. Jeśli drużyna Hansiego Flicka pokona drużynę Ernesto Valverde, zmierzy się ze zwycięzcą drugiego półfinału Realu Madryt-Mallorca.

Cztery dni wcześniej Blaugrana rozegra mecz 1/16 Pucharu Króla z czwartoligowym Barbastro. Zdaniem "Mundo Deportivo" logicznym posunięciem FC Barcelony będzie niezabranie Lamine Yamala na to spotkanie. "Chociaż będzie miał już trzy sesje treningowe to nie ma to sensu, alby klub na siłę wdał się w walkę, którą Barca jest zobowiązana wygrać" - czytamy.