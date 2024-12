W Hiszpanii zawrzało po tym, co zrobił Vinicius. Przekroczył granice

To nie pierwszy raz gdy o piłkarzu Realu mówi się w negatywnym kontekście przez to, jak się zachowuje na boisku. Symulowanie, nakładanie presji na sędziach i niesportowe zachowanie należą do stałego repertuaru Brazylijczyka. Szpilkę wbił mu z tego powodu nawet Rodri. - Uważam, że to inteligentny facet i w końcu zda sobie sprawę z tego, że im więcej uwagi poświęci murawie, tym będzie lepszy - powiedział zdobywca Złotej Piłki.

Hiszpanie znów krytykują Viniciusa. Tak się zachował w meczu Rayo - Real

Vinicius zaczął mecz z Rayo Vallecano na ławce rezerwowych, a po meczu i tak dużo się o nim mówiło. Real Madryt jest przekonany, że przy remisie 3:3 powinien zostać przyznany rzut karny właśnie za faul na Brazylijczyku. On sam dostał w tym meczu żółtą kartkę za dyskutowanie z arbitrem. Zdaniem emerytowanego sędziego Eudardo Iturralde Gonzaleza - powinien otrzymać nawet drugą.

Hiszpański "Sport" zwraca uwagę, że piłkarz Realu po meczu był tak wściekły, że... postanowił wyżyć się na lokalnych kibicach.

"Brazylijczyk nie był w stanie zachować się profesjonalnie i wyładował emocje na kibicach zgromadzonych na Vallecas, głównie dzieciach, zachowując się w sposób świadczący o jego małostkowości. Vinicius, opuszczając boisko, pokazywał w stronę kibiców różne gesty i życzył im spadku do drugiej ligi. Podejście niegodne sportowca, kolejny raz w jego wykonaniu" - czytamy.

Rayo Vallecano obecnie zajmuje 13. miejsce w La Liga i ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. W poprzednim sezonie zespół zajął 15. miejsce w lidze - ostatnie bezpieczne - i wywalczył utrzymanie. Wczorajszy remis 3:3 sprawił, że Real nie wykorzystał okazji do wyprzedzenia Barcelony. Obecnie podopieczni Ancelottiego zajmują 3. miejsce.