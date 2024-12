Śląsk Wrocław został na lodzie! Kolejny cios. To już kataklizm

Jesień 2024 jest prawdziwym koszmarem dla Śląska Wrocław. Klub, który chwilę wcześniej został wicemistrzem Polski, mając tyle samo punktów, co mistrzowska Jagiellonia Białystok, spadł na samo dno. W 18 kolejkach sezonu 2024/25 wygrał tylko raz, przez co z 10 punktami jest w tabeli Ekstraklasy zdecydowanie ostatni, a do tego już bez Jacka Magiery w trzech ostatnich kolejkach w fatalnym stylu przegrywał z Puszczą Niepołomice, Lechią Gdańsk i Radomiakiem Radom, czyli bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie.

To wszystko sprawiło, że sam trener tymczasowy Michał Hetel ogłosił po sobotnim meczu z Radomiakiem (1:2), że nie będzie dalej szkoleniowcem pierwszej drużyny wrocławian. Wicemistrzowie Polski aktywnie szukają szkoleniowca, który byłby w stanie doprowadzić do piłkarskiego cudu, jakim byłoby utrzymanie wrocławskiego klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Na liście życzeń Śląska byli m.in. dwaj polscy trenerzy - Tomasz Kaczmarek (ex Lechia Gdańsk) oraz Bartosch Gaul (ex Górnik Zabrze). Jak poinformował jednak w sobotę Bartosz Wieczorek z TVP Sport, obaj szkoleniowcy odmówili Śląskowi, zapewne nie chcąc sprzątać tak dużego bałaganu, jaki powstał w klubie z Dolnego Śląska.

Śląsk nastawiał się też przede wszystkim na zatrudnienie Litwina Valdasa Dambrauskasa, byłego trenera m.in. Łudogorca Razgrad czy Hajduka Split, który do niedawna pracował w cypryjskiej Omonii Nikozja i został zwolniony po porażce z Legią Warszawa 0:3 w Lidze Konferencji.

Śląsk Wrocław został na lodzie. Litwin także odmówił wicemistrzom Polski

To byłby bardzo mocny ruch wicemistrza Polski, który z pewnością wlałby nadzieje w serca jego kibiców na utrzymanie w Ekstraklasie. Byłby, bo jak się okazuje, również Dambrauskasa Śląskowi zatrudnić się nie uda.

Napisał o tym na portalu X dziennikarz Sport.pl Filip Macuda: "Z tego co słyszę Valdas Dambrauskas nie zostanie trenerem Śląska Wrocław. Nie bez znaczenia był wynik wczorajszego meczu". Chwilę wcześniej podobnie informował również Piotr Koźmiński z Goal.pl.

Trudno powiedzieć więc, kto będzie nowym trenerem wrocławskiej drużyny, jako że niewielu szkoleniowców chce wchodzić do tak nieuporządkowanego i słabego obecnie zespołu, którego spadek do I ligi jest obecnie niezwykle prawdopodobny. Władze Śląska mają więc twardy orzech do zgryzienia.