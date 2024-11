Hiszpanie ogłaszają: to ma być następca Lewandowskiego. Sensacyjne nazwisko

W bieżącym sezonie Robert Lewandowski jest w doskonałej dyspozycji. Żaden z fanów FC Barcelony nie wyobraża sobie wyjściowego składu bez Polaka, który w 17 meczach strzelił aż 19 bramek. 14 z nich zdobył rozgrywkach La Ligi i dzięki temu jest liderem klasyfikacji strzelców.

FC Barcelona znalazła zastępcę Lewandowskiego. Zaskakujące nazwisko

Kontrakt Lewandowskiego wygasa w 2026 roku. Ponadto Polak ma już 36 lat i z tych powodów FC Barcelona coraz bardziej rozgląda się za jego następcą. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał hiszpański "Sport". Zdaniem dziennikarzy priorytetem jest Erling Haaland lub podbijający Europę Viktor Gyokeres.

Na liście znajduje się również dość zaskakujące nazwisko. Mowa o Omarze Marmoushu, który na co dzień gra w Eintrachcie Frankfurt. Egipcjanin w trwającym sezonie Bundesligi jest w świetnej dyspozycji i ma już na koncie 11 goli, co daje mu pozycję lidera klasyfikacji strzelców (razem z Harrym Kanem). FC Barcelona rozważa jego transfer nie tylko ze względu na jego umiejętność zdobywania bramek, ale również wszechstronność. Marmoush mógłby grać na każdej pozycji w ataku i dzięki temu idealnie pasowałby do tej drużyny.

Ponadto dziennikarze zauważyli, że napastnik świetnie wykonuje rzuty wolne, a w Barcelonie brakuje specjalisty od stałych fragmentów gry. Zdaniem "Bilda" Eintracht oczekiwałby za Marmousha 45 milionów euro, więc byłby najtańszą opcją.

FC Barcelona po 13 kolejkach jest liderem tabeli i ma sześć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt, który rozegrał mecz mniej. Ekipa Hansiego Flicka kolejne spotkanie rozegra 23 listopada. Tego dnia zmierzy się z Celtą Vigo.