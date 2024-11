Jest decyzja Flicka ws. Lewandowskiego i Szczęsnego. Wszystko już jasne

W bieżącym sezonie FC Barcelona nie ma sobie równych w La Lidze. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka spisuje się kapitalnie i do tej pory przegrała tylko jeden mecz (2:4 z Osasuną Pampeluna). Tym samym zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Niedawno rozbiła aż 4:0 Real Madryt, co tylko po raz kolejny udowodniło bardzo wysoką formę zespołu z Katalonii. Jednym z głównych bohaterów drużyny jest Robert Lewandowski, który w lidze zdobył już 14 bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców.

FC Barcelona kolejną okazję do sięgnięcia po trzy punkty będzie miała w niedzielę. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad. Hansi Flick miał spory ból głowy przed tym meczem, ponieważ nie mógł skorzystać z kontuzjowanych Marca Bernala, Andreasa Christensena, Erica Garcii, Ronalda Araujo, Ferrana Torresa i Marca-Andre ter Stegena.

Wszyscy polscy kibice liczyli, że Niemiec da w końcu zadebiutować Wojciechowi Szczęsnemu. Niestety i tym razem Polak rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych. Między słupkami ponownie zobaczymy Inakiego Penę. Poza tym w składzie nie ma niespodzianek, a w ataku od pierwszych minut wystąpi Robert Lewandowski.

Skład FC Barcelony na mecz z Realem Sociedad: Inaki Pena - Jules Kounde, Inigo Martínez, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Pedri, Marc Casado, Frenkie de Jong - Fermin Lopez, Robert Lewandowski, Raphinha

Spotkanie FC Barcelony z Realem Sociedad rozpocznie się o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia do Sport.pl oraz do naszej aplikacji.