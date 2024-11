Odpalili prawdziwą bombę ws. Paulo Sousy. Sensacyjny ruch coraz bliżej

Paulo Sousa po odejściu z reprezentacji Polski przeniósł się do Flamengo, a następnie prowadził włoską Salernitanę, którą uratował przed spadkiem z Serie A. Od lipca trenuje emiracki Shabab Al-Ahli, choć niebawem znów może trafić do czołowej europejskiej ligi. W dodatku do słynnego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Real Madryt po prostu się skompromitował! Absolutna żenada. Histeria

Paulo Sousa na radarze giganta. Tancredi Palmeri ujawnia

Ostatnio Portugalczyk był łączony z pogrążoną w kryzysie AS Romą, choć raczej odcinał się od tych plotek. - Czy ktoś się ze mną kontaktował? Lata temu Franco Baldini (dawny dyrektor sportowy Romy - red.). Potem nic więcej... Tutaj w Dubaju poczynili dla mnie ogromne inwestycje, sprawiają, że czuję się dobrze, chcę z nimi wygrywać - powiedział. Tyle że spekulacje przybierają na sile.

W niedzielę Roma przegrała 2:3 z Bologną, przez co władze klubu po niecałych dwóch miesiącach pracy zwolniły Ivana Juricia. A kto zajmie jego miejsce? "Roberto Mancini lub Paulo Sousa mają go zastąpić" - przekazał w serwisie X włoski dziennikarz Tancredi Palmeri. Ewentualny powrót 54-latka do Włoch i objęcie rzymskiego klubu oznaczałoby, że znów trenowałby Nicolę Zalewskiego, któremu w 2021 r. dał zadebiutować w reprezentacji Polski.

Paulo Sousa kandydatem do objęcia AS Romy. Wymagające zadanie

Portugalczyk jest doskonale znany na włoskim rynku, w końcu poza Salernitaną prowadził też Fiorentinę (2015-2017), a jako piłkarz występował w Interze Mediolan, Parmie oraz Juventusie. - Podróżowałem po świecie i wszędzie dobrze się bawiłem, ale Włochy dały mi coś więcej. To nie przypadek, że włoski jest językiem, który znam najlepiej - mówił w ostatnim wywiadzie.

Jego najpoważniejszy konkurent o posadę w Rzymie, czyli Mancini, to legenda włoskiej piłki. Ale od kiedy zrezygnował z posady selekcjonera rodzimej kadry na rzecz reprezentacji Arabii Saudyjskiej (i kolosalnej pensji), narobił sobie wrogów w ojczyźnie. Jednak kilka tygodni rozstał się z Saudyjczykami i jest bez pracy, więc nową mógłby podjąć w zasadzie od razu.

Przyszły trener Romy będzie miał ręce pełne roboty, gdyż po 12 meczach ligowych drużyna ma zaledwie 13 pkt i zajmuje dopiero 12. miejsce. A tuż po przerwie reprezentacyjnej (24 listopada) czeka ją starcie z Napoli, liderem rozgrywek.