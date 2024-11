Lech boleśnie rozbił Legię. Siedem goli w Poznaniu

Była 50. minuta meczu. Właśnie wtedy w Poznaniu zobaczyliśmy najpiękniejszą akcję spotkania. Gospodarze zagrali znakomicie, zespołowo. Mikael Ishak za polem karnym podał efektownie piłkę piętą do Alfonso Sousy, ten odegrał do Ali Gholizadeha, który świetnie prostopadle, z pierwszej piłki znów dograł ją do Sousy, a skrzydłowy Lecha technicznym strzałem z ośmiu metrów przelobował Gabriela Kobylaka, zastępującego podstawowego bramkarza Legii Warszawa - Kacpra Tobiasza. Lech wtedy prowadził 3:2.

Aż siedem bramek i nokaut w Poznaniu!

Dziewięć minut później Lech podwyższył prowadzenie po pięknej, zespołowej kontrze. Z prawej strony pola karnego świetnie podał Joel Pereira, a Ishak z 12 metrów precyzyjnym strzałem zdobył bramkę. W 69. minucie goście byli już na kolanach. Na 40 metrze na własnej połowie Marc Gual fatalnie stracił piłkę. Zabrał mu ją Antoni Kozubal, pobiegł z nią kilkadziesiąt metrów, wbiegł w pole karne i dograł na czwarty metr do Sousy, który wepchnął piłkę do siatki. Tuż przed tym golem szansę na kontaktowe trafienie zmarnował Vinagre, którego strzał z ok. 11 metrów świetnie obronił Bartosz Mrozek.

Legia Warszawa pięć goli ostatni raz straciła 38 lat temu! - 10 sierpnia 1986 roku w przegranym meczu z GKS-em Katowice 2:5.

Co działo się w pierwszej połowie? Lech Poznań rozpoczął ją znakomicie. Po zaledwie pięciu minutach prowadził 1:0. Najpierw Kobylak obronił strzał z 14 metrów Patrika Walemrka. Po chwili do piłki dopadł jednak Ali Gholizadeh i pięknym, technicznym strzałem w długi róg trafił do siatki.

Po sześćdziesięciu sekundach mogło być już 2:0, ale Kobylak odbił strzał w krótki róg Walemarka. Potem do głosu doszli goście. Dłużej byli przy piłce i z rozmachem atakowali. W 29. minucie prawą stroną szarżował Paweł Wszołek, dośrodkował w pole karne, piłkę zgrał głową Luquinhas, a Marc Gual z dwóch metrów trafił do siatki.

Goście z remisu cieszyli się jednak tylko dziesięć minut. Zza pola karnego strzelał Alfonso Sousa, źle piłkę odbił Kobylak, do piłki dobiegł Antoni Kozubal i technicznym strzałem z 12 metrów zdobył gola - swojego pierwszego w PKO BP Ekstraklasie. To jednak nie był koniec wielkich emocji w tej części.

W ostatniej minucie ręką w polu karnym zagrał Sousa. Sędzia Szymon Marciniak pobiegł obejrzeć powtórkę i podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Rafał Augustyniak, strzelił w przeciwny róg, w który się rzucił Bartosz Mrozek i wyrównał. W drugiej połowie na boisku istniała już tylko jedna drużyna, ale to już opisaliśmy wyżej.

Lech Poznań po tej efektownej wygranej znów jest liderem PKO BP Ekstraklasy. Ma 34 punkty, dwa więcej od Jagiellonii Białystok i trzy od Rakowa Częstochowa. Legia Warszawa jest na piątym miejscu, a do poznaniaków traci aż dziewięć punktów.

Lech Poznań w następnej kolejce (23 listopada, godz. 17.30) podejmie beniaminka rozgrywek - GKS Katowice, a Legia Warszawa zagra przed własną publicznością z Cracovią (23 listopada, godz. 20.15).

W innym niedzielnym hicie PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok zremisowała u siebie z Rakowem Częstochowa 2:2 (0:1), a Stal Mielec wygrała z Puszczą Niepołomice 2:0 (0:0).

Lech Poznań - Legia Warszawa 5:2 (2:2)