To była 63. minuta. Skorupski na długo zapamięta to, co zrobił

W bieżącym sezonie Łukasz Skorupski jest bardzo ważnym zawodnikiem Bologni i mało kto wyobraża sobie bez niego podstawowy skład. Niejednokrotnie ratował już zespół z opresji i często jest chwalony przez włoskie media. "Bohater co najmniej kilku topowych interwencji i wielu odważnych wyjść" - napisał Eurosport po meczu z Cagliari.

Łukasz Skorupski się nie popisał. Szalony mecz w Rzymie

Polski bramkarz kolejną okazję do gry miał w niedzielę o godzinie 15:00. Tego dnia jego Bologna zmierzyła się na wyjeździe z AS Romą. Ekipa Skorupskiego dobrze rozpoczęła to starcie i objęła prowadzenie już w 25. minucie. W pierwszej połowie nic więcej się już nie wydarzyło. Po wznowieniu gry Roma ruszyła do odrabiania strat. I udało jej się doprowadzić do wyrównania niestety po błędzie Polaka.

W 63. minucie Gianluca Mancini dośrodkował w pole karne i do piłki dopadł Stephan El Shaarawy, który oddał strzał głową. Uderzenie nie było zbyt mocne i Skorupski miał piłkę na rękach, ale ostatecznie nie zdołał skutecznie interweniować. Gospodarze nie cieszyli się jednak długo z remisu, ponieważ parę minut później bramkę zdobył Riccardo Orsolini. Wkrótce Bologna ponownie trafiła do siatki i prowadziła już 3:1.

Końcówka meczu była bardzo emocjonująca. W 82. minucie Skorupskiego ponownie pokonał El Shaarawy i Roma robiła wszystko, aby wywalczyć jeden punkt. Ostatecznie jej się to nie udało i Bologna wygrała 3:2. To kolejny rozczarowujący występ drużyny Ivana Juricia, który wkrótce może stracić pracę.

AS Roma 2:3 Bologna

Strzelcy: Stephan El Shaarawy (63', 82'); Santiago Castro (25'), Riccardo Orsolini (66'), Jesper Karlsson (77')

AS Roma po 12 kolejkach zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Bologna natomiast jest ósma i ma 18 punktów na koncie.