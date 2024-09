Laporta chce zadziwić świat. Jak mu się uda, będzie transferowy hit

FC Barcelona miała ambitne cele na letnie okno transferowe, ale nie wszystkie udało się zrealizować. Chciała pozyskać m.in. rewelację Euro 2024 Nico Williamsa, ale na drodze stanęło Finansowe Fair Play. Klub ściągnął za to inną gwiazdę turnieju - mistrza Europy Daniego Olmo. Mimo wszystko eksperci podkreślali, że mała liczba wzmocnień może okazać się niewystarczająca, by stawić czoła naszpikowanemu gwiazdami Realowi Madryt. Uważać tak miał też sam Deco, który rzekomo stracił cierpliwość do władz Barcelony, że te mocno ograniczają go w działaniu i miał nawet rozważać odejście. Klub zdementował jednak te plotki. Joan Laporta zapewnia, że za rok dokona wielkich transferów. I okazuje się, że jeden ma już na oku.

Joan Laporta chce ściągnąć Jamala Musialę. Transakcja w 2025 roku

Jak donosi portal fichajes.net, prezes Barcelony szykuje prawdziwą bombę transferową na lato 2025 roku. Mowa o sprowadzeniu Jamala Musiali. To młody i bardzo utalentowany pomocnik, któremu nadano nawet przydomek "nowego Leo Messiego". - On jest fantastyczny. Uwielbiałem patrzeć na jego grę w ciągu ostatnich dwóch sezonów. A to nie tylko świetny piłkarz, ale też kapitalny człowiek - mówił o nim Lothar Matthaeus.

W minionym sezonie zdobył 12 goli i osiem asyst. Mimo młodego wieku (21 lat) jest czołową postacią Bayernu Monachium i regularnie pojawia się na murawie. Nic więc dziwnego, że wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Jednak jak na razie nie zdecydował się na inny klub.

W 2025 roku może się to zmienić. Rzekomo liczy na to wspomniany Laporta. Dziennikarze donoszą, że w zakończonym właśnie oknie transferowym Barcelona mogła podpisać jeszcze jedną gwiazdę, ale zrezygnowała. Najprawdopodobniej wszystkie siły chce rzucić na 2025 rok i pozyskanie Musiali.

Nie bez znaczenia w tych planach Laporty może być też zdanie samego Hansiego Flicka. W końcu obecny szkoleniowiec Barcelony miał okazję współpracować z Niemcem w Bayernie oraz w kadrze. "Bardzo ceni jego talent, co jeszcze bardziej wzmacnia zainteresowanie Barcelony tym transferem" - czytamy.

Barcelona ma plan ws. Musiali

Kontrakt Niemca wygasa z końcem czerwca 2026 roku i Katalończycy liczą, że nie zostanie przedłużony. W związku z tym już latem będą mogli konkurować w walce o Musialę. "Jeśli ta operacja dojdzie do skutku, to Musiala dołączy do składu pełnego młodych talentów, takich jak Pedri, Gavi, Dani Olmo, Raphinha i Lamine Yamal, tworząc drużynę marzeń. (...) To ruch, który może zrewolucjonizować europejską scenę piłkarską. Co więcej, jest swego rodzaju odpowiedzią na plan Laporty, który zakłada wzmocnienie zespołu młodymi zawodnikami. Ci mają zapewnić Barcelonie świetlaną przyszłość" - podkreślają dziennikarze.

O tym, czy tak się stanie, przekonamy się dopiero za niespełna 12 miesięcy. Jak na razie i bez Musiali, a także wielu kontuzjowanych gwiazd (Gaviego, Frenkiego de Jonga czy Ronalda Araujo) drużyna radzi sobie obiecująco. Po pierwszych czterech kolejkach La Liga ma komplet punktów na koncie. Jej przewaga nad drugim Realem Madryt to cztery punkty.