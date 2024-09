Znowu to samo. Szefowie Manchesteru United mają dość

Gdy w lipcu 2022 roku Erik ten Hag obejmował Manchester United, to wydawało się, że będzie to nowy rozdział w klubie z Old Trafford, który nawiąże do pamiętnych czasów Sir Alexa Fergusona. Nic jednak z tego nie wyszło. Przez dwa laty pracy holenderskiego szkoleniowca na Old Trafford "Czerwone Diabły" zajęły odpowiednio trzecie i ósme miejsce w tabeli Premier League. Do tego wpadły dwa trofea: Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej.

Po poprzednim bardzo rozczarowującym sezonie wydawało się, że dni Ten Haga w Manchesterze United są policzone. Klub jednak nie znalazł nowego trenera i ostatecznie przedłużył z Holendrem kontrakt do końca czerwca 2026 roku.

Posada Erika ten Haga zagrożona. Angielski dziennik przedstawił, co musi poprawić

I tak Erik ten Hag rozpoczął trzeci sezon pracy z "Czerwonymi Diabłami". Rozpoczęło się od przegranej z Manchesterem City w serii rzutów karnych w meczu o Tarczę Wspólnoty. Następnie przyszła gra w Premier League: była wygrana 1:0 z Fulham, porażka 1:2 z Brighton oraz 0:3 u siebie z Liverpoolem. Nowy sezon, stary Manchester United.

"The Guardian" poinformował, że zarząd Manchesteru United uważnie przygląda się pracy Erika ten Haga i informuje, że jego praca będzie zagrożona, jeśli nie nastąpi poprawa w grze. Na razie Holendra mają usprawiedliwiać kontuzje podstawowych zawodników oraz wprowadzenie nowych graczy.

"Model gry Erika ten Haga musi zrobić wrażenie na kierowanym przez Ineos dziale piłkarskim Manchesteru United, w przeciwnym razie grozi mu zwolnienie, biorąc pod uwagę, że styl gry w tym sezonie jest uważany za rozczarowujący" - czytamy w artykule. Działacze czekają na powrót kontuzjowanych graczy oraz na to, jak Ten Hag wkomponuje ich do zespołu.

"Manchester United Erika ten Haga musi zacząć pokazywać, że potrafi dominować nad przeciwnikami" - dodano. Kluczowe w tym kontekście mogą być następne spotkania w lidze i pucharach przed październikową przerwą na mecze reprezentacji.

Dotychczas Erik ten Hag prowadził Manchester United w 118 spotkaniach - 69 wygranych, 15 remisów i 34 porażki przy bilansie bramkowym 216:169. Obecnie w Premier League klub zajmuje 14. miejsce w tabeli. Kolejny mecz piłkarze z Old Trafford rozegrają w sobotę 14 września na wyjeździe z Southampton.