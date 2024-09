O tym piszą Szkoci przed meczem z Polską. Problemy, problemy

Polska ma rozpocząć mecz ze Szkocją w najmocniejszym składzie. Najważniejszą zmianę fani zobaczą jednak w bramce, gdyż zamiast Łukasz Skorupskiego pojawi się w niej Marcin Bułka. "Sztab już przed zgrupowaniem miał przygotowany plan na bramkarzy. Dla kibiców brak Skorupskiego może być zaskakujący, ale w meczu ze Szkocją, która ma dobre stałe fragmenty gry, często dośrodkowuje, warunki fizyczne Bułki mogą okazać się bardzo cenne" - przekazał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. Poza tym do sporej niespodzianki ma dość w środku pola, ponieważ na "szóstce" ma wystąpić Piotr Zieliński.

Tak szkockie media piszą o meczu z Polską. "Teoretycznie najłatwiejsze spotkanie"

Większość polskich ekspertów sądzi, że będzie to poważny test dla Michała Probierza. Ten nie będzie miał jednak łatwego zadania, zwłaszcza że rywale również chcą wygrać. Selekcjoner Steve Clarke zapowiada, że ich drużyna przechodzi obecnie jednak ewolucję. "To nasz pierwszy mecz po przerwie. Uważam, że mała liczba minut niektórych piłkarzy sprawia, że mają oni trochę więcej świeżości" - oznajmił, cytowany przez tamtejszy Sky Sports.

Obszerny tekst przygotowało "Daily Record". Jego dziennikarze zgodnie stwierdzili, że w czwartkowym meczu będzie remis. "To początek kolejnego rozdziału dla Steve'a Clarke'a, a być może ostatniego. Bardzo prawdopodobne, że będzie musiał on jednak zadowolić się punktem u siebie z Polską" - napisał Keith Jackson.

"Szkocja potrzebuje wyniku, aby przywrócić wiarę fanom. Ma zawodników, którzy mogą sprawić Polakom problemy, ale obawiam się, że nasze ograniczenia w obronie zostaną ujawnione" - stwierdził z kolei Fraser Wilson. "Teoretycznie powinno to być najłatwiejsze starcie w rozgrywkach, ale w rzeczywistości będzie dalekie od tego" - skwitował Michael Gannon.

Robertson zabrał głos przed meczem z Polską. "Musimy zagrać dobrze, by poczuć miłość kibiców"

Kapitan Andy Robertson zaznacza, że zespół musi dobrze zagrać, by znów poczuć miłość kibiców. "Lato było dla nas do bani, ale musimy się z tym pogodzić. Musimy być pozytywnie nastawieni, bo jeśli nie, to nie ma sensu tu być. Mamy w kraju kilku niedowiarków i rozumiemy, że są oni rozczarowani wynikami. Wszystko zależy od nas" - przekazał, cytowany przez BBC Scotland.

"Steve Clarke stoi na rozdrożu pracy z kadrą Szkocji" - przyznaje "The National". Podobnie twierdzi dziennik "The Herald", według którego złe wyniki w najbliższych trzech meczach z Polską, Portugalią oraz Szkocją, dadzą argumenty federacji do zwolnienia selekcjonera.

"The Scottish Sun" podkreśla, że Clarke nie będzie mógł skorzystać z napastnika Che Adamsa oraz dwóch zawodników Celticu - Jamesa Forresta i Grega Taylora. Selekcjoner wyciągnął za to konkretne wnioski co do gry Polaków. "Oglądaliśmy ich ostatnie występy. Dobrze bronią, mają jakościowych obrońców. Mogą zagrozić, gdy naprawdę w to wierzą. Jeśli grają w systemie z dwoma ofensywnymi pomocnikami, grają na jednego napastnika. Zaczęli grać odważnie, dlatego spodziewam się otwartego spotkania" - wyjaśnił.

Dziennik "The Scotsman" zauważył, że Szkoci mają dużo wspólnego z zespołem Rangers, który został w niedzielę rozbity przez Celtic 0:3. "Podobnie jak Rangers zaczynają nowy etap. Podobnie jak Rangers czują, że muszą zrekompensować się kibicom za ostatnie wyniki. I podobnie jak Rangers mają trenera, który znajduje się pod ogromną presję" - przekazano. Na koniec podkreślono, że Clarke musi opracować plan, by wyciągnąć drużynę z marazmu.

Pierwszy mecz w nowej edycji Ligi Narodów, w którym Polska zagra na wyjeździe ze Szkocją, odbędzie się w czwartek 5 września. Początek spotkania o godz. 20:45.