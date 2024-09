Fatalne wieści dla Hansiego Flicka. Alarm w Barcelonie

FC Barcelona znakomicie rozpoczęła rozgrywki La Liga i to mimo że wciąż zmaga się z poważnym osłabieniem - kontuzjowani są m.in. Frenkie de Jong, Gavi czy Ronald Araujo. Pierwsze cztery kolejki zakończyły się zwycięstwem Katalończyków, dzięki czemu zanotowali najlepszy od sześciu lat start w lidze i pewnie przewodzą stawce - nad drugim Realem Madryt mają cztery punkty przewagi. Kolejny mecz rozegrają dopiero w niedzielę 15 września, a ich rywalem będzie Girona. Teraz zawodnicy znajdują się na zgrupowaniach. I właśnie z jednego z nich napłynęły niepokojące informacje.

FC Barcelona w tarapatach. Fermin Lopez kontuzjowany

Mowa o zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii U-21. Jak donosi tamtejsza federacja piłkarska, kontuzji doznał Fermin Lopez. "Przeprowadzone dziś rano badania lekarskie wykazały, że Lopez nabawił się urazu mięśnia, który wyklucza go z rywalizacji we wrześniowych meczach kadry" - czytamy. Jego miejsce zajmie Pablo Torre, a więc inny piłkarz Barcelony.

Jak na razie nie wiadomo, co to jest za kontuzja i jak jest poważna. Jak donosi Fabrizio Romano, w kolejnych godzinach bądź dniach przejdzie kolejne badania. Nie ulega jednak wątpliwości, że to fatalna informacja nie tylko dla młodzieżowej ekipy Hiszpanii, ale i dla Hansiego Flicka i jego drużyny. W ostatnich tygodniach Lopez był mocno eksploatowany.

Fermin Lopez się nie obijał. Jeden z najbardziej zapracowanych piłkarzy

W minionym sezonie dość regularnie pojawiał się w rozgrywkach klubowych - wystąpił w 43 meczach, zdobywając 11 goli i jedną asystę. Potem pojechał na Euro 2024, gdzie rozegrał tylko jedno spotkanie. Następnie dołączył do kadry na igrzyskach olimpijskich i wystąpił już w każdym meczu, przyczyniając się do zdobycia złota. W związku z tym Flick dał mu nieco więcej czasu na odpoczynek i w ostatnich trzech spotkaniach korzystał z niego w niepełnym wymiarze czasu. Mimo wszystko jego strata może być odczuwalna dla Barcelony.

Reprezentacja Hiszpanii U-21 rozegra dwa mecze podczas wrześniowego zgrupowania. Odbędą się one w ramach eliminacji do mistrzostw Europy U-21. Już w najbliższy piątek zmierzy się ze Szkocją, a we wtorek czekać ją będzie starcie z Węgrami.