Były reprezentant Polski błysnął za granicą. Wystarczyły trzy minuty

Mariusz Stępiński od trzech lat gra na Cyprze. Najpierw trafił tam na wypożyczenie z Hellasu Werona do Arisu Limassol, a potem w 2022 roku na stałe do tego klubu. W Arisie szło mu nieźle, zdobył z nim mistrzostwo Cypru w sezonie 2022/23, ale z biegiem czasu coraz częściej był tylko rezerwowym. W efekcie zimą tego roku przeniósł się do Omonii Nikozja w nadziei na regularniejszą grę od pierwszej minuty.

Stępiński świetnie radzi sobie w Nikozji. Znalazł swoje miejsce?

Idzie mu nieźle, bo ma już 12 goli w 24 meczach i jest podstawowym napastnikiem stołecznej ekipy, która bez większych problemów przeszła przez eliminacje Ligi Konferencji (Polak strzelił w nich cztery bramki) i zaczęła ligę od dwóch zwycięstw. Zresztą drugie z nich zawdzięcza głównie właśnie Stępińskiemu. Polski napastnik strzelił dwa gole w wyjazdowym starciu z Neą Salamis, co odnotował na portalu X dziennikarz Sport.pl Hubert Pawlik.

Jeszcze do 85. minuty Omonia przegrywała 1:2. Jednak wtedy Polak w dwie minuty dwa razy trafił do siatki. Stępiński dwukrotnie skorzystał z celnych dośrodkowań kolegów z zespołu. Najpierw głową, a potem celnym strzałem prawą nogą. W obu sytuacjach świetnie znalazł się w polu karnym i uderzał z bardzo podobnych miejsc oraz odległości. Przesądził tym samym o cennym triumfie drużyny 3:2.

Legia Warszawa ma się czego obawiać? Leci do Nikozji już w listopadzie

Stępiński w reprezentacji Polski ostatni raz wystąpił w 2017 roku w towarzyskim z Meksykiem (0:1) za kadencji Adama Nawałki. Ogólnie ma w kadrze cztery występy, ale najdłuższy był właśnie ten ostatni, gdy dostał niespełna 20 minut. Czy ma szansę wrócić? Raczej nie, bo po przenosinach na Cypr zniknął trochę z radarów (w 2017 roku grał we francuskim Nantes), przypominając się tylko przy okazji rywalizacji Rakowa Częstochowa z Arisem Limassol w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24 (1:0 i 2:1 dla częstochowian, bez goli Stępińskiego dla Arisu).

Niedługo polski napastnik znów zmierzy się z polskim zespołem w europejskich pucharach. Omonia Nikozja jest jednym z rywali Legii Warszawa w fazie ligowej Ligi Konferencji. Mecz odbędzie się 28 listopada o 21:00 na Cyprze.