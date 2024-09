UEFA ogłasza! Świetne wieści dla polskich kibiców

Sezon 2024/25 przyniesie ogrom zmian w europejskich pucharach. Chodzi przede wszystkim o ich format. Zarówno w Lidze Mistrzów, Lidze Europy, a także Lidze Konferencji Europy fazę grupową zastąpi faza ligowa. Teraz na pierwszym etapie rywalizacji każdy z zespołów rozegra osiem meczów z ośmioma różnymi rywalami (wyjątkiem jest LKE - sześć spotkań z sześcioma przeciwnikami). O tym, kto awansuje do fazy pucharowej, zadecyduje tabela zbiorcza. Ta znacząca modyfikacja ma urozmaicić rozgrywki i sprawić, że staną się dla kibica jeszcze bardziej atrakcyjne i emocjonujące. Okazuje się jednak, że to nie jedyna zmiana, na jaką UEFA się zdecydowała z myślą o fanach.

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski ocenił losowanie Ligi Mistrzów

UEFA wprowadza istotną zmianę. Ceny biletów idą w dół. Polscy kibice będą zadowoleni

Europejski organ piłkarski podjął decyzję, której kibice domagali się już od dawna. Obniżył on maksymalną cenę wejściówki, jaką kluby mogą żądać od sympatyków drużyny przyjezdnej. I tak w obecnym sezonie na wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów fan będzie musiał wydać maksymalnie 60 euro. Nieco mniej będzie kosztował bilet w drugich co do ważności rozgrywkach, bo 40 euro.

Z kolei w Lidze Konferencji Europy będzie to koszt rzędu... 20 euro, co daje około 86 zł. I to ważna informacja, szczególnie dla polskich kibiców. Właśnie w ostatnich z wymienionych pucharów na jesień wystąpią nasze zespoły.

- Decyzja, którą dziś podjęliśmy, to kolejny ważny krok, którym chcemy potwierdzić zaangażowanie UEFA w poprawę wrażeń fanów. Poprzez wprowadzenie takiej polityki, polityki bardziej przyjaznej kibicom, staramy się kontynuować naszą misję. Chodzi o to, by piłka nożna angażowała kibiców, by podróżowali po Europie i śledzili swoje drużyny, czując się docenionymi - podkreślał Aleksander Ceferin, cytowany przez "AS".

Co ważne, to nie koniec zmian. UEFA zapowiedziała, że w kolejnym sezonie, a więc 2025/26 maksymalna cena biletu na mecz wyjazdowy ulegnie jeszcze większej obniżce. W Lidze Mistrzów będzie to koszt rzędu 50 euro, a w Lidze Europy 35 euro. Modyfikacji nie ulegnie jedynie cena wejściówki na Ligę Konferencji Europy - 20 euro.

Na polskich kibiców czekają spore emocje

To dobre wieści dla kibiców. Teraz pozostaje nam jedynie czekać na nadchodzące mecze. Losowanie wyłoniło wiele ciekawych starć, również dla kibiców Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. Pierwsza z drużyn zmierzy się z takimi zespołami, jak FC Kopenhaga, Molde, Olimpija Ljubljana, Mlada Bolesław, Petrocub oraz Celje. Z kolei stołeczny klub zagra z Realem Betis, Djurgarden, Omonią Nikozja, Lugano, TSC, a także Dinamo Mińsk. Poznaliśmy również terminarz tych spotkań.