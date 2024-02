- 30 czerwca odejdę z Barcelony. Myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki. Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. Może to ich uwolni, bo ostatnio graliśmy pod dużą presją. Odejście będzie najlepszym krokiem. Nie chcę być problemem, zawsze chciałem być tylko rozwiązaniem. Dam z siebie wszystko w ostatnich czterech miesiącach, które mi zostały. Wciąż wierzę, że możemy mieć dobry sezon - powiedział dwa tygodnie temu Xavi, gdy Barca przegrała z Villarrealem (3:5). No i już ruszyła lawina plotek, kto zastąpi Xaviego.

Dziennik "AS" informuje, że temat zatrudnienia trenera doprowadził do napięć między prezesem Joanem Laportą a Deco, dyrektorem sportowym. Laporta chciałby zatrudnić trenera, który ma duże doświadczenie, jest wielkim nazwiskiem i pracował już w wielkim klubie. Deco z kolei preferuje trenera, który potrafi dostosować się do środowiska i chce zrobić krok naprzód w swojej karierze. W tym momencie jest dwóch faworytów: Hansi Flick (obecnie bez pracy) oraz Sergio Conceicao (FC Porto). Prezes chciałby ściągnąć Niemca, który pracował w Bayernie Monachium, a Deco woli swojego dawnego kolegę z boiska.

Jeszcze inną koncepcję przedstawił "Sport". Zdaniem katalońskiej gazety, Laporta marzy o zatrudnieniu Juergena Kloppa, który latem odejdzie z Liverpoolu. Problem w tym, że Niemiec odchodzi, bo czuje się już wyczerpany i potrzebuje przerwy. Kolejną opcją, znacznie tańszą i bardzo ryzykowną, jest podpisanie kontraktu z Rafą Marquezem, meksykańskim piłkarzem Barcy, który dziś prowadzi jej rezerwy. "Sport" twierdzi, że pojawiła się także kandydatura Antonio Conte.

Conte kocha trofea i kłótnie

Niemal rok temu Conte opuścił Tottenham. Renomę wyrobił sobie jednak jako szkoleniowiec Juventusu, którego wcześniej był kapitanem. Ze Starą Damą sięgnął po trzy mistrzostwa Włoch z rzędu, choć obejmował drużynę, który była dopiero siódma w Serie A. Scudetto wygrał także w 2021 r. z Interem. Zdobył również mistrzostwo Anglii z Chelsea. Z kadrą Włoch osiągnął ćwierćfinał Euro 2016, a ten wynik i tak został odebrany jako sukces, bo Włosi mieli najgorsze pokolenie od lat. Nikt nie ma wątpliwości co do warsztatu trenerskiego Conte. Problem polega na tym, że Antonio uchodzi za dość toksyczną osobę, często popadającą w konflikty.

Co ciekawe: w 2012 roku, gdy Conte był trenerem Juventusu, bardzo chciał ściągnąć do Turynu Roberta Lewandowskiego, ówczesnego snajpera Borussii Dortmund.

Sytuacja w tabeli

Barcelona zajmuje trzecie miejsce w lidze hiszpańskiej z 50 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. W Lidze Mistrzów jej rywalem w 1/8 finału będzie Napoli.