Ten gest Mourinho mówi wszystko. "Poczuł się zdradzony"

AS Roma rozczarowuje w bieżącym sezonie. W styczniu odpadła z Pucharu Włoch po derbowej porażce z Lazio. Następnie zawiodła również w Serie A, gdzie pokonał ją Milan. W związku z tym działacze postanowili zwolnić trenera Jose Mourinho. Jego miejsce tymczasowo zajął Daniele de Rossi.

Jose Mourinho poczuł się "zdradzony" przez działaczy

Portugalczyk pracował w Rzymie od 2021 roku. W tym czasie wygrał z zespołem Ligę Konferencji. Wszyscy docenili jego wkład w ten triumf i piłkarze podarowali mu pierścień z logiem tych rozgrywek. Teraz na jaw wyszły kulisy jego odejścia z AS Romy. Jak podaje "Il Messaggero", Mourinho miał zwrócić wspomniany pierścień i schował go do szafki Lorenzo Pellegriniego, czyli kapitana drużyny.

Dziennikarze podali również przyczynę takiego zachowania szkoleniowca. Ich zdaniem miał źle odebrać zwolnienie. "Mourinho miał się poczuć zdradzony przez klub, który natychmiast zastąpił go Danielem de Rossim" - czytamy na portalu.

Jaka przyszłość czeka Mourinho? Na początku media łączyły go z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Inaczej uważa natomiast dziennikarz Mike Keegan. Jego zdaniem Portugalczyk trafi do Manchesteru United, z którym "ma niedokończony biznes". Wcześniej pracował w tym klubie w latach 2016-2018.

Daniele de Rossi po przejęciu AS Romy wygrał pierwsze dwa mecze. Najpierw jego zespół pokonał Hellas Werona (2:1), a następnie Salernitanę (2:1). Najbliższe spotkanie ekipa z Rzymu rozegra w poniedziałek. Tego dnia o godzinie 20:45 podejmie przed własną publicznością Cagliari. Po 22 kolejkach Serie A AS Roma zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów.