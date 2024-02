Legenda Realu przejechała się po Xavim. "To było niemożliwe"

Po zakończeniu obecnego sezonu Xavi odejdzie z Barcelony. Hiszpański trener ogłosił decyzję 27 stycznia zaraz po tym, jak jego zespół skompromitował się u siebie z Villarrealem (3:5). - Drużyna potrzebuje zmiany dynamiki rozwoju - mówił Xavi.

Hiszpan podjął decyzję w związku z kiepską grą i wynikami Barcelony w tym sezonie. O ile w Lidze Mistrzów Barcelona awansowała do 1/8 finału, gdzie zagra z Napoli, o tyle w innych rozgrywkach tak dobrze nie było. W lidze Katalończycy są na trzecim miejscu z sześcioma punktami straty do Girony i ośmioma do Realu Madryt.

Barcelona odpadła już z Pucharu Króla. 24 stycznia przegrała po dogrywce 2:4 z Athletikiem Bilbao, żegnając się z rozgrywkami już w ćwierćfinale. Nie powiodło jej się także w Superpucharze Hiszpanii, gdzie w finale przegrała z Realem aż 1:4.

Legenda Realu skrytykowała Xaviego

- Nie było łatwo zaakceptować, że trener odchodzi po sezonie, ale na końcu emocje trzeba odłożyć na bok i skupić się na tym, co jeszcze przed nami. Chcemy, byśmy na koniec sezonu mogli powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądała nasza gra od momentu komunikatu trenera do ostatniego meczu - mówił ostatnio Robert Lewandowski w rozmowie z Eleven Sports.

Teraz głos w sprawie Xaviego zabrała legenda Realu Madryt - Guti. Hiszpan nie zostawił na Xavim suchej nitki. - Nie był gotowy do tej roli. Jego pomysł na grę był połączeniem tego, co sam prezentował na boisku jako zawodnik i zaletami jego obecnych piłkarzy. Ale nie był w stanie w pełni wykorzystać ich potencjału - powiedział Guti.

- Wydaje mi się, że odtworzenie stylu Xaviego było niemożliwe. Nie potrafił odpowiednio dopasować do siebie zawodników, którzy mają mnóstwo umiejętności i zalet. Nie potrafił dostosować się do piłkarzy, jakich miał i zbudować z nich zgranego zespołu. A przecież po tym poznaje się dobrego trenera - dodał.

- Xavi myślał, że z uwagi na doświadczenie zawodnicze w Barcelonie wszystko przyjdzie mu łatwo. A tak się nie da. Jedną rzeczą jest zdobywanie licencji w Katarze i prowadzenie tam drużyny przy 300 osobach na trybunach, a zupełnie czym innym jest prowadzenie Barcelony.

- Myślę, że właśnie stąd wynikały jego ostatnie, negatywne komentarze dotyczące Realu. Zwracając uwagę na pracę sędziów, Xavi chciał przykryć braki i złą grę swojego zespołu. To było dla niego łatwiejsze. Uważam, że w ciągu 38 kolejek ktoś zawsze skorzysta na błędach sędziów, ale później i tak to się wyrówna. Kiedy jednak ci nie idzie, zawsze łatwiej jest zrzucić winę na sędziów - podsumował Guti, który jako wychowanek Realu był w klubie w latach 1996-2010.

47-letni dziś były reprezentant Hiszpanii rozegrał w klubie 542 meczów, w których strzelił 77 goli i miał 94 asysty. Z Realem zdobył m.in. pięć tytułów mistrza Hiszpanii i trzy razy wygrał Ligę Mistrzów.