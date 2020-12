Odrodzenie Barcelony? Pokonała dotychczasowego lidera ligi hiszpańskiej!

Dla Barcelony środowy mecz był niezwykle ważny. Kolejna strata punktów i powiększenie dystansu dzielącego Katalończyków od ligowej czołówki nie wchodziło w grę. Z Sociedad trzeba było po prostu wygrać, zwłaszcza że Baskowie po dobrym starcie sezonu wpadli ostatnio w dołek i zaliczyli trzy kolejne remisy.

