Sergio Ramos wskazał miejsce, w którym zagra po odejściu z Realu

We wtorek hiszpański dziennik "AS" poinformował, że Sergio Ramos doszedł do porozumienia z Realem Madryt. Obrońca przystanie na warunki władz klubu i pozostanie w Madrycie do czerwca 2022 roku. Początkowo obrońca liczył na umowę aktualną do końca sezonu 2022/2023. - Chce grać tak długo, jak to tylko możliwe. Gra na odnowionym Santiago Bernabeu byłaby dla niego idealną emeryturą - powiedział w "Rene Onda Cero" agent hiszpańskiego obrońcy. Mimo wszystko piłkarz akceptuje politykę prowadzoną przez władze klubu.

Sergio Ramos zagra w MLS? Chce odejść do klubu Beckhama za dwa lata

Teraz dziennikarze gazety zdradzają, że Ramos ma już plan na przyszłość. Hiszpan zapowiedział, że po odejściu z Realu Madryt chętnie zagra w amerykańskiej lidze MLS. Piłkarzem interesuje się Inter Miami, do którego mógłby odejść po dwóch latach na zasadzie wolnego transferu. Zarządzający klubem David Beckham grał z Ramosem przez dwa sezony w Realu, zanim odszedł, żeby grać dla LA Galaxy w USA. Po ewentualnej grze w Stanach Zjednoczonych Ramos planuje zostać trenerem.

Sergio Ramos jest zawodnikiem Realu Madryt już od 15 lat. Zaczynał grać w La Liga od drużyn młodzieżowych Sevilli, do której pierwszego składu przebił się w 2003 roku. W obecnym sezonie rozgrywek w 25 meczach zdobył pięć goli.

