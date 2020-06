Sergio Ramos podjął decyzję! Podpisze kontrakt do 2022 roku

Sergio Ramos doszedł do porozumienia z Realem Madryt. Obrońca przystanie na warunki władz klubu i pozostanie w Madrycie do czerwca 2022 roku - informuje hiszpański dziennik "AS".

Fot. Andrea Comas / AP

