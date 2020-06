Zinedine Zidane ma nowy cel transferowy! Real musi powalczyć z Juventusem

Kontrakt Torresa kończy się w czerwcu 2021 roku, a zawodnik na razie nie zamierza negocjować nowej umowy. Valencia powoli godzi się z faktem, że straci swój młody talent. Hiszpan jest otwarty od innych klubów, a jedną z nich zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal calciomercato.it ma złożyć Real Madryt.

Nowy cel Zidane'a! Chce 20-latka z Valencii! Zainteresowane także trzy inne kluby

20-latek stał się obiektem zainteresowania Zinedine'a Zidane'a, który chciałby go sprowadzić do swojej drużyny. Szkoleniowiec będzie musiał zaakceptować kwotę 20-30 milionów euro, jaką Valencia chce za swojego zawodnika. Ma jej jednak nie podwyższać, bo obawia się, że nie uda się sprzedać zawodnika, a za rok odszedłby już za darmo.

Drużyna z Madrytu nie jest jednak jedynym chętnym na zdobycie piłkarza. We wcześniejszych doniesieniach wśród zainteresowanych pojawiały się także Borussia Dortmund, Juventus, a według niedawnych informacji radia AS Valencia, dołączyło do nich także Napoli. Ferran Torres to wychowanek Valencii, trenuje z pierwszym zespołem od dwóch lat. W obecnym sezonie La Liga w 25 występach zdobył cztery gole i zaliczył cztery asysty. Był także powoływany do hiszpańskich reprezentacji młodzieżowych - rozegrał sześć meczów w drużynie do lat 21, ale najlepiej spisywał się podczas siedemnastu meczów w kadrze U-19, gdy strzelił dziewięć bramek.

