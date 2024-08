Ależ skandal! Gwiazdor Bayernu uciekł z miejsca wypadku. Grozi mu więzienie

Matthijs de Ligt lada moment ma zamienić Bayern Monachium na Manchester United, za co Anglicy zapłacą około 50 milionów euro. Na razie przebywa jednak w Niemczech i trenuje z Bawarczykami, a w międzyczasie miał spowodować wypadek na drodze w okolicach obiektów klubowych na Sabener Strasse w Monachium.

Matthijs de Ligt spowodował wypadek w Monachium. Nawet trzy lata więzienia

"Bild" poinformował, że policja prowadzi dochodzenia w sprawie Holendra, ponieważ ten "staranował samochód zaparkowany w pobliżu siedziby klubu przy Sabener Strasse, a następnie uciekł z miejsca wypadku". Sytuację miał zauważyć jeden z przechodniów.

Świadek zaalarmował policję i przekazał, że De Ligt uderzył swoim autem w zaparkowany przy ulicy samochód i po prostu odjechał. Policja niedługo później zabezpieczyła samochód obrońcy Bayernu i bada całą sprawę. ".Najważniejsze pytanie: czy de Ligt wiedział o wypadku? A może to tylko drobne uszkodzenia, których on jako kierowca nie zauważył?" - pyta "Bild" i to w tej sprawie ma być kluczowe.

Jeśli zawodnik widział, słyszał lub w jakikolwiek sposób odczuł, że uderzył w inny samochód, to sprawę będzie można kwalifikować jako wypadek. Mówi o tym niemieckie prawo, według którego "wypadek można spowodować tylko umyślnie". W takim wypadku De Ligtowi groziłyby naprawdę poważne konsekwencje.

- Jeśli zostaniesz skazany, grozi ci do trzech lat więzienia lub grzywna. W przypadku skazania za takie przestępstwa często nakładane są kary pieniężne - powiedział Niemcom prawnik z Monachium Marc Wederhake. Na razie policja i Bayern nie komentują sprawy.

Niemieckie media donoszą również, że w momencie wypadku De Ligt poruszał się Audi Q8 e-tron, które dostał od klubu w 2023 roku. Ceny samochodu mają zaczynać się do 74 tysięcy euro, czyli 320 tysięcy złotych.