Takiej burzy jeszcze nie było. W Serbii wrze po porażce z USA. "Złodzieje"

W fazie grupowej igrzysk olimpijskich USA ograło Serbię aż 110:84 i wydawało się, że w półfinale ten schemat może się powtórzyć. Gwiazdorska i napędzona kolejnymi zwycięstwami drużyna Amerykanów dość niespodziewanie miała jednak ogromne problemy. Na początku meczu prowadziła 2:0, a później to Serbowie mieli inicjatywę i zbudowali nawet 17-punktową przewagę.

USA dopiero w czwartej kwarcie wzięło się za odrabianie strat, głównie za sprawą Stepha Curry'ego, Joela Embiida i LeBrona Jamesa, a także Nikoli Jokicia. Konkretnie to czterech fauli serbskiej gwiazdy, która musiała odpuszczać w obronie, by nie zejść z boiska przedwcześnie.

Serbowie grzmią po porażce z USA. Winni? Sędziowie "złodzieje"

"Wstydźcie się. Sędziowie zniszczyli Serbię, a potem uciekali z boiska" - pisze po meczu portal kurir.rs, a do dopiero preludium serbskich nerwów po meczu. "Nasi byli lepsi przez 37 minut, a potem zabrakło im tchu" - czytamy dalej. "Byli też bardzo wściekli przez decyzję sędziów. Chociażby Nikola Jokić rzucał tylko pięć rzutów wolnych" - podkreśla jeden z największych portali w Serbii.

Dużo dosadniej jest już na innych portalach. "Co za wstyd. Serbia niszczyła Amerykanów, ale sędziowie ukradli zwycięstwo" - czytamy na stronie informer.rs. "Ameryka była faworytem, ale to nie przestraszyło naszych chłopaków. Niestety, rywale mieli dużą pomoc ze strony sędziów. Sędziowie - wstydźcie się. Jakby byli ślepi i dodali gazu reprezentacji USA. Ich nie obowiązywały zasady. Nie było kroków, nie było fauli. Przecież musieli dostać się do finału" - czytamy w rozżalonym podsumowaniu.

"Napad stulecia w Paryżu" - pisze "Republika". "Jednym z kluczowych momentów meczu był wynik 91:86 dla Amerykanów, kiedy Bogdan Bogdanović podał pi趾 przez połowę boiska i wtedy doszło do spornej sytuacji. Sędzia przyznał piłkę Amerykanom, oceniając, że wróciła ona na połowę naszej reprezentacji, choć nie było jasne, kto miał ostatni kontakt z piłką" - czytamy dalej w wyjaśnieniu pracy sędziów, która rzekomo zmieniła mecz.

Po meczu sędziów krytykował także Svetislav Pesić. - Nie szukam wymówek, jestem zły, ponieważ nie zdobyliśmy szacunku ze strony sędziów, nie tylko w tym meczu. Bo jeśli najlepszy zawodnik świata w 37 minut odda cztery rzuty wolne, a co drugi atak ma piłkę, a Bogdanović jeden w 31 minut, a co trzeci atak ma piłkę, to dzieją się dziwne rzeczy - mówił trener Serbów.

W finale zagrają jednak Amerykanie, którzy wygrali spotkanie głównie dzięki 36 punktom Stepha Curry'ego i triple-double LeBrona Jamesa. Ich rywalami będą Francuzi. Z kolei Serbom pozostała walka o brąz z naprawdę silną reprezentacją Niemiec. Oba mecze zaplanowano na sobotę 10 sierpnia.