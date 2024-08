Oficjalnie: Tymoteusz Puchacz ma nowy zagraniczny klub

Tymoteusz Puchacz był piłkarzem Unionu Berlin od lata 2021 roku, gdy przeszedł tam na zasadzie transferu definitywnego z Lecha Poznań. W stolicy Niemiec 14-krotny reprezentant Polski nie zdołał się jednak przebić, rozegrał zaledwie jeden mecz w Bundeslidze w sezonie 2021/22, do tego dołożył kilka występów w Pucharze Niemiec oraz europejskich pucharach. Łącznie zaliczył w Berlinie 10 meczów oficjalnych i dwie asysty.

Puchacz był wypożyczany przez Union do tureckiego Trabzonsporu, z którym zdobył mistrzostwo Turcji, greckiego Panathinaikosu oraz ostatnio do drugoligowego Kaiserslautern, z którym dotarł aż do finału Pucharu Niemiec, gdzie lepszy okazał się Bayer Leverkusen. Ostatni sezon w Lautern Puchacz mógł uznać za bardzo udany, bo w 36 meczach oficjalnych strzelił jednego gola oraz zaliczył aż 13 asyst.

Oficjalnie: Tymoteusz Puchacz ma nowy klub. Wraca do Bundesligi

W ten sposób Tymoteusz Puchacz zapracował na kolejną szansę w Bundeslidze, którą chce mu dać beniaminek Holstein Kiel. W piątek wieczorem przejście 25-latka do Kilonii zostało oficjalnie ogłoszone, a jeszcze tego samego dnia były piłkarz Lecha Poznań ma dołączyć do będącej na obozie w Austrii nowej drużyny.

- W ciągu ostatnich kilku tygodni wielokrotnie podkreślaliśmy, że znalezienie zawodnika na lewą stronę obrony jest priorytetem. Dzięki Tymoteuszowi udało nam się pozyskać doświadczonego profesjonalistę, który nas wzmocni. Jego krajowe i międzynarodowe doświadczenie pomoże nam dalej iść naszą drogą w Bundeslidze - stwierdził Carsten Wehlmann, dyrektor sportowy Holstein Kiel.

A co na to sam Puchacz? - Holstein Kiel to ekscytujący klub, który w ciągu ostatnich kilku lat przyciągał wiele uwagi profesjonalnego futbolu i nadal dobrze go znam z pojedynków w zeszłym sezonie. Dlatego cieszę się, że mogę teraz podążać tą drogą w Bundeslidze. W bardzo otwartych i pełnych zaufania rozmowach z osobami odpowiedzialnymi w klubie jestem przekonany, że czeka nas wspólna przyszłość i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby spełnić pokładane w tym oczekiwania. Teraz chcę jak najszybciej pojechać na obóz przygotowawczy chłopców do Austrii, aby poznać drużynę i sztab - powiedział.

Nowy sezon niemieckiej Bundesligi rozpocznie się 24 sierpnia, a w pierwszym meczu Holstein Kiel zagra na wyjeździe z Hoffenheim.