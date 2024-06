Borussia Dortmund ogłasza. Oto nowy trener!

Uwaga piłkarskich Niemiec bez wątpienia skupiona jest wokół Euro 2024, które ich kadra zainauguruje starciem ze Szkocją już dziś (piątek, 14 czerwca) o 21:00. Ten mecz odbędzie się w Monachium, ale dzień wcześniej absolutna piłkarska bomba wybuchła w Dortmundzie, a konkretniej w gabinetach tamtejszej Borussii.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Polacy chcą grać na Euro. "My to potrafimy"

Terzić pożegnał się z BVB

Otóż do dymisji zupełnie niespodziewanie podał się szkoleniowiec finalisty minionej edycji Ligi Mistrzów, czyli Edin Terzić. Jego kadencja nie była łatwa do jednoznacznej oceny. Z jednej strony doszedł z Borussią aż do finału Champions League, czego nikt nie mógł się spodziewać. Ale z drugiej zajął dopiero piąte miejsce w tabeli Bundesligi. Do kolejnej edycji LM dostał się tylko dzięki nowemu formatowi tych rozgrywek i rankingowi UEFA, który zapewnił niemieckiej lidze dodatkowe miejsce.

Terzić udał się na rozmowę z zarządem BVB, której efektem było oficjalne rozstanie. Jeszcze tego samego dnia dziennik BILD podał, iż faworytem do objęcia funkcji trenera jest Nuri Sahin. Turek przybył do klubu pół roku temu z Antalyasporu i pełnił funkcję asystenta Terzicia. Teraz Borussia potwierdziła, że to w rzeczy samej on zostanie następcą Niemca.

Sahin nowym trenerem BVB

Sahin to były piłkarz m.in. Realu Madryt czy samej Borussii Dortmund właśnie. Po karierze na boisku przeniósł się na ławkę trenerską. Jego pierwszą samodzielną pracą w tej roli był wspomniany wyżej Antalyaspor, drużyna ze środka tabeli ligi tureckiej. Napotkał tam m.in. dwóch reprezentantów Polski, Adama Buksę oraz Jakuba Kałuzińskiego.

Obaj pełnili ważną rolę w jego drużynie. Zwłaszcza Buksa, który za jego kadencji strzelił 8 z 16 goli w minionym sezonie. Sam Antalyaspor z kolei 35-latek poprowadził w 92 spotkaniach z niezłą jak na ten klub średnią 1,49 pkt na mecz. Teraz poprzeczka wręcz wystrzeliła w górę. Sahin podpisał z Borussią kontrakt do czerwca 2027 roku.