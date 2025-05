- Kuba jest ambitnym zawodnikiem, dla niego najważniejsza jest gra - mówił niedawno w rozmowie z "Faktem" Paweł Zimończyk - agent Jakuba Kiwiora. Reprezentant Polski po długim wyczekiwaniu w końcu przebił się do wyjściowego składu Arsenalu, w czym pomogły kontuzje rywali. Przez ten czas 25-latek zdążył się wypromować, a jego dalsza przyszłość w szeregach angielskiej ekipy stanęła pod znakiem zapytania.

Media: Jakub Kiwior na celowniku kolejnego giganta. Zaskakujący kierunek

Nasz obrońca nie ma gwarancji, że jeśli pozostanie w Arsenalu, w następnym sezonie będzie grał częściej. Już od dłuższego czasu mówi się więc o potencjalnym transferze. Zimą Kiwior łączony był przede wszystkim z włoskimi drużynami. Wymieniało się m.in. Napoli, Juventus czy Milan. Nie tak dawno pojawiły się także pogłoski o zainteresowaniu Bayeru Leverkusen czy Crystal Palace. W grze ma być także inny europejski gigant.

Jak podało francuskie "Footmercato", nad wzmocnieniem defensywy poważnie myśli Olympique Marsylia. Jego działacze nie są zadowoleni z transferów Liliana Brassiera i Luiza Felipe, dlatego też latem będą chcieli ścignąć nowego zawodnika, który występowałby jako lewy stoper u boku Lucasa Balerdiego. Obecnie coraz częściej miejsce w linii obrony zajmuje nominalny defensywny pomocnik Geoffrey Kondogbia.

Olympique Marsylia chce Jakuba Kiwiora. Znalazł się na czele listy

Portal wymienił dość okazałą listę stoperów, których rozważa ściągnąć francuska ekipa. Na pierwszym miejscu umieścił właśnie Jakuba Kiwiora i nadmienił, że "był obserwowany od dłuższego czasu". Poza nim wymienił także Oliviera Boscaglego (PSV), Aymerica Laporte'a (Al-Nassr) i Ramy'ego Bensebainiego (Borussia Dortmund).

Dla Kiwiora perspektywa gry w Olympique'u Marsylia wydaje się kusząca. Mowa w końcu o jednym z najbardziej utytułowanych klubów we Francji - 9-krotnym mistrzu kraju i triumfatorze Ligi Mistrzów. Wiele wskazuje też na to, że po trzech latach przerwy uda mu się powrócić do tych najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Ligue 1 zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli.