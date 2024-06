Media: Wielki talent blisko Legii! Wzmocnienie na kluczowej pozycji

Brązowi medaliści minionego sezonu Ekstraklasy robią się coraz bardziej aktywni na rynku transferowym. Warszawianie ogłosili w środę 12 czerwca pozyskanie Kacpra Chodyny z Zagłębia Lubin (7 goli i 10 asyst w sezonie 2023/24). Na testach medycznych oraz ostatniej prostej w rozmowach kontraktowych jest także dobrze znany w Legii Luquinhas, który ma zostać wypożyczony z brazylijskiej Fortalezy.

Legia szuka portugalskich wzmocnień

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl informował, że niezagrożony jest także transfer Portugalczyka Claude Goncalvesa, defensywnego pomocnika z bułgarskiego Łudogorva Razgrad. Jak się jednak okazuje, może to nie być jedyne połączenie Legii z Portugalią w tym okienku transferowym. Stołeczny klub miał poważnie zainteresować się Marcelem Mendesem-Dudzińskim z Benfiki Lizbona.

To 19-letni młodzieżowy reprezentant Polski, który ma także brazylijskie pochodzenie. Dołączenie do Legii byłoby dla niego powrotem do naszego kraju po trzech latach. Przed dołączeniem do portugalskiego giganta występował bowiem w młodzieżowych zespołach Pogoni Szczecin, a także w jej rezerwach. W 2021 roku zainteresowała się nim Benfica i zdecydował się spróbować swoich sił w akademii, w której szkolili się chociażby Ederson czy Jan Oblak.

Puszcza i ŁKS też były zainteresowane

W minionym sezonie zagrał w siedmiu meczach zespołu do lat 23 lizbońskiego klubu. Był też zgłoszony do kadry w Lidze Mistrzów. Jednak w pierwszej drużynie nie zdołał zadebiutować. Jak informują Meczyki.pl, interesowały się nim również Puszcza Niepołomice oraz spadkowicz z Ekstraklasy ŁKS Łódź, ale to właśnie Legia ma być aktualnie najbliżej sprowadzenia go z myślą o grze w wyjściowym składzie w przyszłości.