Na tę wiadomość czekali kibice PSG. Fabrizio Romano potwierdza. "Here we go"

Xavi Simmons poprzedni sezon spędził w barwach PSV Eindhoven, do którego trafił z Paris Saint-Germain. Przez lata w szkółkach juniorskich FC Barcelony i PSG uważano go za wielki talent i wreszcie pokazał to w futbolu seniorskim. Był gwiazdą holenderskiego zespołu, w którym rozegrał 48 meczów, zdobył 22 gole i zaliczył 12 asyst. Teraz zmieni barwy klubowe, a za rok znów powróci do giganta.

Xavi Simons na podbój Bundesligi w RB Lipsk. Po niej powróci do Paris Saint-Germain.

PSG oddając Simonsa do Holandii za darmo zastrzegło sobie prawo do odkupienia go za 5 milionów euro. Po kapitalnych występach pomocnika paryżanie uznali, że chcą zawodnika z powrotem. Jego wartość rynkowa wzrosła do około 40 milionów euro i wiele klubów chciało go u siebie, więc władze mistrzów Francji zadziałały szybko i skutecznie.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że 20-latek znów zostanie piłkarzem PSG, ale nie zagra w nim w kolejnym sezonie. Prosto z Eindhoven uda się do Lipska, gdzie spędzi kolejny rok na wypożyczeniu. W klauzuli kontraktowej nie będzie jednak opcji wykupu zawodnika i już przed sezonem 2024/25 wróci on do Paryża na stałe.

Minione miesiące są dla Simonsa zdecydowanie dobre, ponieważ zawodnik nie tylko świetnie spisywał się w barwach PSV Eindhoven, ale na dobre wskoczył do składu reprezentacji Holandii. Na mistrzostwach świata w Katarze rozegrał siedem minut przeciwko USA (3:1), po turnieju rozpoczynał cztery mecze w pierwszym składzie. Nie zdobył jednak jeszcze ani jednego gola i nie zaliczył asysty.

Francuskie media informowały, że jeżeli Simons wróci do PSG, to prawdopodobnie klub opuści Kylian Mbappe. Wypożyczenie Holendra do RB Lipsk ma jednak rozwiewać wszelkie plotki i wskazywać, ze francuska gwiazda pozostanie w Paryżu.