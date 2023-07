Alcaraz zabawił się w Igę Świątek. Wpadka podczas wywiadu [WIDEO]

Carlos Alcaraz (1. ATP) zapisał się w niedzielę na kartach historii tenisa. Hiszpan wygrał wielkoszlemowy Wimbledon, pokonując po pięciosetowej batalii w finale samego Novaka Djokovicia (2. ATP). Lider światowego rankingu zakończył tym samym znakomitą serię Serba, który w Londynie był niepokonany przez 2195 dni i wywalczył w tym czasie cztery trofea.

Alcaraz zaliczył wpadkę i upuścił puchar. Wcześniej podobna rzecz przydarzyła się Świątek

Sukces Alcaraza nie uszedł uwadze zagranicznych mediów. W Serbii przeważały głosy rozczarowania porażką jednej z największych gwiazd w kraju. Portal espreso.co.rs poszedł o krok dalej i uderzył w Hiszpana, nazywając go "żółtodziobem bez historii w Londynie, który zniszczył Djokovicia po pięciu setach i wygrał Wimbledon".

Dzień po zdobyciu drugiego wielkoszlemowego trofeum lider rankingu był gościem telewizji CNN. W trakcie rozmowy z dziennikarzami został poproszony o pokazanie pucharu. Alacaraz uniósł otrzymaną nagrodę, a ta po chwili wymsknęła mu się z rąk. 20-latek szybko odnalazł się w sytuacji, by później z dumą i szerokim uśmiechem zaprezentować puchar.

Hiszpan nawiązał tym samym do wydarzeń, które miały miejsce podczas Rolanda Garrosa. Iga Świątek (1. WTA) po wywalczeniu trzeciego tytułu w Paryżu była tak zadowolona, że po odebraniu pucharu zaczęła nim wymachiwać. Radość Polki przerwało zabawne zdarzenie, a konkretnie upadnięcie pokrywki z pucharu. Liderka rankingu zareagowała na całą sytuację śmiechem, a po podniesieniu brakującej części nagrody wróciła do pozowania do zdjęć.

Zachwyty nad Alcarazem. "Może dominować jak Djoković, Nadal i Federer"

Alcaraz, dzięki zwycięstwu w Wimbledonie, umocnił się na prowadzeniu w rankingu ATP. Obecnie ma na koncie 9675 punktów i wyprzedza drugiego Djokovicia o 880 punktów. Hubert Hurkacz (17. ATP) awansował o jedną lokatę i zajmuje 17. miejsce (2195 pkt).