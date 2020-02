Robert Lewandowski był bohaterem wtorkowego meczu Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski zaliczył dwie asysty przy golach Serge'a Gnabry'ego oraz zdobył bramkę na 3:0. Niestety, mecz z Chelsea zakończył z kontuzją. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa Bayernu Monachium, Polak doznał kontuzji kolana, która wykluczy go z gry na co najmniej cztery tygodnie.

Wielki fan Lewandowskiego marnuje talent?

Lewandowskiemu założono gips, z którym poruszać się będzie przez najbliższe dni. Po nich Polak ma wrócić do indywidualnych ćwiczeń, które przygotują go do powrotu na boisko.

Lewandowski kontuzjowany

Jeżeli długość przerwy Lewandowskiego się potwierdzi, to Polak na pewno nie zagra w ligowych meczach z Hoffenheim, Augsburgiem, Unionem Berlin i Eintrachtem Frankfurt, ćwierćfinale Pucharu Niemiec przeciwko Schalke 04 oraz w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea.

Na razie nie wiadomo, czy Lewandowski będzie w stanie zagrać w towarzyskich meczach reprezentacji Polski przeciwko Finlandii (27 marca) oraz Ukrainie (31 marca).