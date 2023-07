Oficjalnie: Chelsea pozyskała prawdziwą perłę. To on pobił rekord Pelego

Europejskie kluby znów chętnie sięgają po utalentowanych piłkarzy z Brazylii. W Realu Madryt sprawdzili się Vinicius Junior i Rodrygo, a klub niedawno sięgnął po 16-letniego Endricka. FC Barcelona poszła śladem rywala i ściągnęła 18-letniego napastnika Vitora Roque. Po ofensywnego gracza z Brazylii zgłosiła się też Chelsea. Transfer ogłoszono w niedzielę.

Angelo Gabriel nowym zawodnikiem Chelsea. To wielki talent i rekordzista

Klub z Premier League pozbył się w tym oknie transferowym wielu zawodników, a teraz przyszedł czas na wzmocnienia. 18-letni Angelo Gabriel zapewne nie będzie nim od razu, ale traktowany jest, jako inwestycja w przyszłość. Według angielskich mediów Chelsea zapłaciła za niego Santosowi 15 milionów euro.

Skrzydłowy pomimo wieku ma już spore doświadczenie. Za nim gra w młodzieżowych reprezentacjach Brazylii oraz 129 oficjalnych meczów Santosu we wszystkich rozgrywkach. W minionym w 32 występach zanotował dwa gole i asystę, spędzając na boisku 1472 minuty.

Angelo Gabriel w październiku 2020 roku został najmłodszym graczem w historii, który zagrał w meczu na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Brazylii. Miał wtedy zaledwie 15 lat i 308 dni, czym pobił ówczesny rekord Pelego. Z kolei w kwietniu 2021 roku został najmłodszym strzelcem gola w Copa Libertadores, czyli południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Mistrzów.

Pomoc młodemu zawodnikowi w przenosinach do Chelsea zadeklarowała rodzina. - Będziemy z nim przez pierwsze sześć miesięcy, dopóki nie przystosuje się do nowego klimatu, który jest kompletnie inny. To będzie życie w innym kraju, innej lidze, innej moralności - przekazał ojciec Gabriela, Elismar de Oliveira w rozmowie z "A Tribuna".

Angelo Gabriel dołączy do Chelsea podczas tournée po Stanach Zjednoczonych. Tam londyńczycy mają zagrać spotkania towarzyskie z Brighton, Newcastle United, Fulham i Borussią Dortmund.