Sensacyjna oferta z Premier Leauge dla syna Carlo Ancelottiego. Chce pracować sam

Z końcem czerwca 2021 roku zakończyła się współpraca Carlo Ancelottiego z angielskim Evertonem. Włoch spędził przy Goodison Park niespełna dwa lata. Gdy tylko pojawiła się oferta powrotu do Realu Madryt, legendarny szkoleniowiec długo się nie zastanawiał, spakował walizki i przeprowadził się ze swoim sztabem na Półwysep Iberyjski. Historia może w najbliższych dniach zatoczyć jednak koło.

Davide Ancelotti może zostać szkoleniowcem Evertonu. Ma jednego poważnego konkurenta

W ubiegły czwartek, 26 stycznia brytyjski "The Sun" poinformował o tym, że syn Carlo Ancelottiego, Davide może w najbliższym czasie zostać nowym szkoleniowcem Evertonu. Władze klubu doskonale pamiętają pobyt 33-latka w Liverpoolu i biorąc pod uwagę to, jak rozwinął się przez ostatnie lata, chcieliby go sprawdzić na stanowisku pierwszego trenera.

Młodszy z rodziny Ancelottich jest jednak drugą opcją dla władz Evertonu. Numerem jeden na liście życzeń po zwolnieniu z funkcji trenera Franka Lamparda jest Marcelo Bielsa. Były szkoleniowiec Leeds ma odbyć rozmowy z zarządem, jednak są obawy, że wymagania finansowe Argentyńczyka będą zbyt duże. Sam 67-latek ma podobno nie do końca palić się do objęcia 19. drużyny Premier League ze względu na wątpliwości dotyczące jakości składu.

Jeśli Bielsa nie osiągnie porozumienia z władzami Evertonu, to wydaje się, że Ancelotti będzie głównym kandydatem na objęcie stanowiska. Anglicy zdecydowanie bardziej cenią sobie Włocha niż potencjalną kolejną opcję, którą jest Sean Dyche, czyli były trener Burnley.

Everton zajmuje aktualnie przedostatnie miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 15 punktów. Zespół traci dwa punkty do wyjścia ze strefy spadkowej. Liderem rozgrywek pozostaje Arsenal, mający po 19. kolejkach 50 punktów. Na drugim miejscu jest Manchester City (45 pkt), a na trzecim Newcastle (39 pkt). Najbliższy mecz piłkarze z Goodison Park rozegrają w sobotę, 4 lutego, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z Arsenalem.