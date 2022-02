Brytyjczycy ujawnili nazwisko oskarżanego piłkarza. Miał zapłacić pięciocyfrową kwotę

Sprawa Masona Greenwooda bardzo szybko zyskała rozgłos. Młody Anglik został oskarżony o napaść na tle seksualnym oraz groźby śmierci. Partnerka, a zarazem ofiara 21-latka, udostępniła w sieci zdjęcia i materiały wideo, które są dowodami w sprawie. Piłkarz został zatrzymany przez policję i kilka dni później zwolniony z aresztu przez sąd. Manchester United w oficjalnym oświadczeniu poinformował, że nie będzie on występował w meczach Premier League czy starciach pucharowych do czasu wyjaśnienia sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo W skokach narciarskich są równi i równiejsi!

Kolejny piłkarz Manchesteru United dopuścił się aktu przemocy? "Zapłacił pięciocyfrową sumę"

Kilka dni temu dziennik The Sun opublikował informacje o kolejnym piłkarzu Premier League, "bliskim drużynie narodowej", który podobnie jak Greenwood miał się dopuścić aktów przemocy domowej. A sprawa dotyczy 2019 roku.

Wiecej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Dane osobowe zatrzymanego piłkarza nie zostały wtedy wymienione w raportach ze względów prawnych - podkreśla The Sun. Sprawa nie trafiła do sądu, ponieważ obie strony "znalazły rozwiązanie społeczne". Piłkarz miał zapłacić oskarżycielce pięciocyfrową kwotę, aby zatuszować sprawę.

Gdzie i o której oglądać PSG - Real? Wielki hit Ligi Mistrzów

Dopiero po czasie brytyjskie media ujawniły, że chodzi o Deana Hendersona, bramkarza Manchesteru United. Gdy nazwisko 24-latka wyszło na jaw, ten zdecydował się na opublikowanie oświadczenia w sprawie. "Nie wierzę, że muszę to robić, ale chciałbym odnieść się do plotek, które ujrzały światło dzienne w kilku ostatnich dniach. Na świecie muszą być smutni ludzie, którzy podpięli moje nazwisko do nieprzyzwoitych, bolesnych i totalnie fałszywych informacji. Mam rodzinę, która została dotknięta tą sprawą, więc chciałem zamknąć ten temat i pójść dalej" - możemy przeczytać w mediach społecznościowych.

Dean Henderson tłumaczy się z zarzutów napaści domowej z 2019 roku. https://www.instagram.com/deanhenderson/

Dean Henderson występował w zespołach U-18, U-21 czy U-23 Manchesteru United. Wielokrotnie wypożyczano go do innych klubów, gdzie zdobywał doświadczenie. Od 2020 lutego trenuje z pierwszym zespołem, jednak nie otrzymuje on zbyt wielu szans na grę. W tym sezonie nie zagrał ani razu w Premier League, zanotował jeden występ w Lidze Mistrzów, EFL Cup, FA Cup i dwa w rezerwach.