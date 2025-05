Tak Anglicy nazwali Kiwiora po tym, co zrobił. Szczęka opada

- Kiwior stał się wyjątkowy. W swoich występach był niedocenionym bohaterem - podsumowali angielscy dziennikarze. Polski stoper doczekał się wielkich pochwał za to, co pokazał w meczu z Newcastle. Dzięki jego interwencjom Arsenal nie dał strzelić sobie bramki, wygrał 1:0 i awansował do Ligi Mistrzów. Choć do niedawna wielu widziało już Kiwiora poza klubem, nagle narracja się zmieniła.

John Sibley / Action Images via Reuters Otwórz galerię (3)