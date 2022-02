Bayern gotów złamać własne zasady dla Lewandowskiego. Wyjątek

Niemieckie media w ostatnim czasie są zgodne i potwierdzają informacje sprzed dwóch tygodni, które przekazał Maximilian Koch z "Abendzeitung Muenchen". Robert Lewandowski ma w najbliższym czasie przedłużyć kontrakt z Bayernem Monachium do końca czerwca 2025 roku.

To, że Bayern chce przedłużyć kontrakt z najlepszym piłkarzem świata wg FIFA w ostatnich dwóch latach, szefowie klubu deklarują publicznie. - Mamy Roberta Lewandowskiego i byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby u nas przeszedł na sportową emeryturę - przyznał niedawno prezydent Bayernu Herbert Hainer w programie Bild Live.

Bayern zrobi wyjątek dla Lewandowskiego. Inni nie mieli tak dobrze

Jak zauważa portal Onet, w przypadku Lewandowskiego Bayern odstąpi od swojej polityki wymieniania napastników na młodszych. Giovane Elber, Roy Makaay czy Luca Toni po ukończeniu 30. roku życia nie mogli liczyć na przedłużenie kontraktu i pozostanie w bawarskim klubie. Jeszcze szybciej, bo już w wieku 28 lat, w ostatnim czasie odchodzili z klubu Mario Gomez czy Mario Mandżukić. Lewandowski z kolei wypełniłby kontrakt do czerwca 2025 roku, mając prawie 37 wiosen na karku. Inna rzecz, że żaden z wymienionych (bardzo dobrych) napastników nie zbliżył się nawet do aktualnego poziomu Polaka.

Lewandowski może pobić własny rekord Bundesligi. Ta statystyka robi wrażenie

Oczywiście, przedłużenie kontraktu z Robertem Lewandowskim oznaczałoby także odpuszczenie sobie przez Bayern Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. Aktualny kontrakt Lewandowskiego z Bayernem wygasa w 2023 roku, podobnie jak w przypadku Manuela Neuera, Thomasa Muellera czy Serge'a Gnabry'ego, co oznacza, że przed działaczami Bayernu bardzo pracowite miesiące, aby nie dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku Davida Alaby (odszedł za darmo do Realu Madryt) i Niklasa Suele (po sezonie zmieni Bayern na Borussię Dortmund bez odstępnego), która bardzo nie spodobała się kibicom mistrzów Niemiec.

Mówi się, że Bayern Monachium nie planuje żadnych wielkich inwestycji na rynku transferowym, bo planuje przeznaczyć co najmniej sto milionów euro właśnie na nowe kontrakty dla Thomasa Muellera, Roberta Lewandowskiego i Manuela Neuera.

Najbliższy mecz Bayernu w środę w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Niemiec zagrają z Red Bull Salzburg