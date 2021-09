Cristiano Ronaldo na celowniku gangu. Poważne ostrzeżenie dla piłkarza

- Cristiano Ronaldo został ostrzeżony, że region Manchesteru, w którym ma dom, stał się magnesem dla grup przestępczych. Z tego powodu piłkarz United zdecydował się ze skorzystania ochrony, która będzie go chroniła oraz strzegła posiadłości 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu - zdradza informator "Daily Star".

Angielski brukowiec twierdzi, że na razie Ronaldo przebywa w wynajętej nieruchomości przez klub. A jego poprzednia willa, gdzie mieszkał przed dekadą, została sprzedana za 3,25 miliona funtów w 2019 roku. Tamta posiadłość mieściła się północno-zachodniej części miasta. Ronaldo ma zamieszkać w tzw. Złotym Trójkącie, gdzie przecinają się dzielnice: Wimslow, Alderley Edge i Prestbury. To miejsce zamieszkane przez multimilionerów, w tym piłkarzy obu klubów z Manchesteru.

Ronaldo rekordzista

Kilka dni temu Cristiano Ronaldo został rekordzistą w liczbie goli dla reprezentacji i jak sam przyznaje, ten wyczyn jest dla niego szczególny. - 111 bramek dla Portugalii oznacza 111 takich chwil, jak ta, której doświadczyliśmy dziś w Algarve, chwil światowego zjednoczenia i szczęścia milionów - napisał Portugalczyk na Instagramie.

Bohater transferu

Cristiano Ronaldo był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów podczas letniego okienka. 36-latek po spędzeniu trzech sezonów w Juventusie wrócił do Manchesteru, w którym grał w latach 2003-09. Pierwszą okazję do występu będzie miał tuż po przerwie reprezentacyjnej. 11 września Manchester zmierzy się Old Trafford z Newcastle United w ramach czwartej kolejki Premier League.