Cristiano Ronaldo już pobił rekord. Nawet Messi może patrzeć z zazdrością

Powrót Cristiano Ronaldo do Manchesteru United to obok przenosin Lionela Messiego do PSG najgłośniejszy transfer tego lata. Portugalczyk wrócił do klubu z Old Trafford po 12 latach, po tym jak opuścił go i przeniósł się do Realu Madryt w 2009 roku.

Ronaldo nie zdążył jeszcze rozegrać pierwszego meczu w United, bo przeszkodziła mu w tym przerwa na spotkania narodowych reprezentacji. Obecnie Portugalczyk przebywa na kwarantannie, w ośrodku treningowym Manchesteru United ma pojawić się w czwartek, a prawdopodobnie w sobotę zagra przeciwko Newcastle United.

Kilka dni temu klub z Old Trafford poinformował, że Ronaldo znów grać będzie z numerem 7. Stało się to możliwe dzięki gestowi Edinsona Cavaniego, który odstąpił tę koszulkę portugalskiemu gwiazdorowi. - Nie byłem pewien, czy będzie możliwość odzyskania tego numeru w Manchesterze United. Dlatego chciałbym bardzo podziękować Ediemu za ten niesamowity gest - powiedział Ronaldo.

Koszulka Cristiano Ronaldo bije wszelkie rekordy

Koszulki Ronaldo sprzedają się w szaleńczym tempie. Fanatics, czyli partner handlowy Manchesteru United, potwierdził, że w zaledwie cztery godziny od wprowadzenia koszulki do sprzedaży, pobity został rekord liczby sprzedanych koszulek poza Ameryką Północną. Tylko pierwsza godzina sprzedaży pobiła najlepszą całodniową, globalną sprzedaż w sklepie internetowym klubu.

Ronaldo zdystansował dotychczasowe wyniki sprzedaży koszulek innych zawodników: Messiego (do PSG), Toma Brady'ego (do Tampa Bay Buccaneers) i LeBrona Jamesa (do LA Lakers). Warto dodać, że kibice nabywali koszulki nie tylko w sieci, ale też w stacjonarnych sklepach, przed którymi ustawały się gigantyczne kolejki kibiców.

Ronaldo grał w Manchesterze United w latach 2003-09. Portugalczyk rozegrał w klubie 292 mecze, w których strzelił 118 goli. Z drużyną prowadzoną przez sir Alexa Fergusona Ronaldo trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Anglii, raz po krajowy puchar, dwukrotnie po Puchar Ligi i raz po Ligę Mistrzów.