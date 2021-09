To był przemyślany ruch transferowy. Cristiano Ronaldo dostanie też premię od fiskusa

- Nie byłem pewien, czy będzie możliwość odzyskania tego numeru w Manchesterze United. Dlatego chciałbym bardzo podziękować Ediemu za ten niesamowity gest - przyznał Cristiano Ronaldo po tym, jak odzyskał swoją "siódemkę". Manchester United już oficjalnie zaprezentował Portugalczyka z nowym numerem, a kibice mogą kupować nowe stroje z nazwiskiem piłkarza na plecach.

Jak donosi Il Sole 24 Ore, Ronaldo zdecydował się na transfer do Anglii nie tylko ze względów sportowych. Choć we Włoszech nie mógł narzekać na sprawy podatkowe - Portugalczyk płacił tylko 100 tysięcy euro rocznie od dochodów zagranicznych, w Wielkiej Brytanii będzie płacił jeszcze mniej! Według portalu calcioefinanza.it Cristiano przez kolejnych siedem lat właściwie nie będzie musiał odprowadzać podatków, podobnie jak było po jego transferze do Manchesteru United w 2003 roku.

Cristiano Ronaldo był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów podczas letniego okienka. 36-latek po spędzeniu trzech sezonów w Juventusie wrócił do Manchesteru United, w którym wszedł na najwyższy poziom i zdobył między innymi Złotą Piłkę czy triumfował w Lidze Mistrzów. Numerem siedem w historii klubu z Old Trafford jest szczególny. Wcześniej grały z nim takie ikony, jak George Best, Bryan Robson, Eric Cantona czy David Beckham. Teraz ponownie będzie w nim grał Portugalczyk, który odziedziczył go po Beckhamie.

- To nowy rozdział. Jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny. Chciałbym znów napisać historię, pomóc Manchesterowi United w zdobywaniu osiągnięć, wygrywaniu trofeów, a numerem jeden wśród nich jest wygrywanie wielkich rzeczy - powiedział Ronaldo cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Pierwszą okazję do występu w nowych/starych barwach Cristiano Ronaldo będzie miał tuż po przerwie reprezentacyjnej. 11 września Manchester United zmierzy się na własnym stadionie z Newcastle United w ramach czwartej kolejki Premier League.