"Dziękuję Ediemu za ten niesamowity gest" - Cristiano Ronaldo dostał w końcu numer w MU

- Nie byłem pewien, czy będzie możliwość odzyskania tego numeru w Manchesterze United. Dlatego chciałbym bardzo podziękować Ediemu za ten niesamowity gest - przyznał Cristiano Ronaldo po tym, jak odzyskał swoją "siódemkę". Manchester United już oficjalnie zaprezentował Portugalczyka z nowym numerem, a kibice mogą kupować nowe stroje z nazwiskiem piłkarza na plecach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ronaldo nie był głównym winowajcą niepowodzeń Juventusu"

Edinson Cavani natomiast będzie kontynuował swoją przygodę w Manchesterze United z numerem 21. Taką samą liczbę Urugwajczyk nosi na plecach, występując w narodowych barwach. Dodajmy, że jest to być może ostatni sezon Cavaniego w United. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2022 roku.

Cristiano Ronaldo odzyskał swój numer. "Nowy rozdział. Chcę znów napisać historię"

Cristiano Ronaldo był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów podczas letniego okienka. 36-latek po spędzeniu trzech sezonów w Juventusie wrócił do Manchesteru United, w którym wszedł na najwyższy poziom i zdobył między innymi Złotą Piłkę czy triumfował w Lidze Mistrzów. Numerem siedem w historii klubu z Old Trafford jest szczególny. Wcześniej grały z nim takie ikony, jak George Best, Bryan Robson, Eric Cantona czy David Beckham. Teraz ponownie będzie w nim grał Portugalczyk, który odziedziczył go po Beckhamie.

- To nowy rozdział. Jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny. Chciałbym znów napisać historię, pomóc Manchesterowi United w zdobywaniu osiągnięć, wygrywaniu trofeów, a numerem jeden wśród nich jest wygrywanie wielkich rzeczy - powiedział Ronaldo cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Pierwszą okazję do występu z nowym/starym numerem na koszulce Cristiano Ronaldo będzie miał tuż po przerwie reprezentacyjnej. 11 września Manchester United zmierzy się na własnym stadionie z Newcastle United w ramach czwartej kolejki Premier League.