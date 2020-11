Dwa debiuty w Fortuna 1 Lidze. Beniaminek nie zwalnia tempa. Gdzie obejrzeć mecze?

Arka Gdynia - GKS Bełchatów - 13 października, godz. 16:00 (IPLA)

12. kolejka rozpocznie się spotkaniem w Gdyni. Tamtejsza Arka w ostatni weekend rozegrała bardzo dobre spotkanie w Nowym Sączu, gdzie wygrała aż 1:5. Bełchatowianie z kolei we wtorek odrabiali zaległości i bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Widzewem Łódź. Podopieczni Ireneusza Mamrota chcą powrócić na drogę, którą podążali na początku sezonu (4 wygrane z rzędu). GKS z kolei udowodnił, że przy dobrej dyspozycji jest w stanie napsuć krwi wielu drużynom. Jak będzie tym razem?

Chrobry Głogów - Stomil Olsztyn - 13 października, godz. 17:40 (Polsat Sport)

W piątek zmierzą się ze sobą również sąsiedzi z ligowej tabeli. Zarówno Chrobry, jak i Stomil nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanego. Gospodarze w ostatnich czasie zanotowali trzy porażki z rzędu i mają na swoim koncie zaledwie 9 punktów, a klub z Olsztyna jest tylko o jeden punkt lepszy. Co ciekawe, Stomil wygrał ostatni mecz pod koniec września, a Chrobry w... połowie września. Której drużynie uda się przełamać?

GKS Jastrzębie - ŁKS Łódź - 14 października, godz. 12:30 (IPLA)

GKS w ostatniej kolejce zdobył pierwszy komplet punktów w tym sezonie. Pechowo jednak teraz drużyna z Jastrzębia zmierzy się z czołowym klubem Fortuna 1 Ligi - ŁKS Łódź. Podopieczni Wojciecha Stawowego w przeciągu 4 dni wygrali 2 spotkania z bilansem bramkowym 6:0 i ponownie zostali liderem rozgrywek. Na papierze wydaje się, że to goście są wyraźnym faworytem, a w bieżącym sezonie tylko raz stracili punkty kiedy to zremisowali z Arką Gdynia.

Puszcza Niepołomice - Odra Opole - 14 października, godz. 12:30 (IPLA)

Odra przed tygodniem zanotowała niespodziewaną porażkę na własnym stadionie z GKS Jastrzębie. Do tej pory drużyna z Opola szła jak burza, jednak w ostatnich pięciu meczach 2 razy wygrała, 2 razy zremisowała i 1 raz przegrała. Taki sam bilans ostatnich pięciu meczów ma również Puszcza Niepołomice, która jednak jest wyraźnie niżej w ligowej tabeli od Odry. W tym sezonie drużyna z Niepołomic znów jest bardzo mocna na własnym stadionie i będzie chciała to udowodnić w sobotę.

Widzew Łódź - Apklan Resovia - 14 października, godz. 12:40 (Polsat Sport)

Po powrocie do gry Widzew Łódź zremisował z Miedzią Legnica i GKS Bełchatów. Teraz w Łodzi z pewnością czekają na komplet punktów, a Widzew zmierzy się z drużyną, którą rywalizował jeszcze w 2 lidze. Resovia po powrocie z kwarantanny wygrała natomiast z Zagłębiem Sosnowiec, ale kilka dni później przegrała aż 0:3 z GKS Bełchatów. Forma obu beniaminków może być zatem bardzo dużą zagadką.

Radomiak Radom - Zagłębie Sosnowiec - 14 października, godz. 13:00 (IPLA)

Już pod wodzą Kazimierza Moskala do Radomia pojadą zawodnicy Zagłębia. Drużyna z Sosnowca przegrała trzy ostatnie mecze i ma na swoim koncie zaledwie 7 punktów. W Sosnowcu nie wyobrażają sobie walki o utrzymanie i postawili na efekt "nowej miotły". W Radomiu z kolei drużyna co prawda nie jest tak wysoko jak w poprzednim sezonie, ale wciąż może myśleć o walce o baraże.

Korona Kielce - Sandecja Nowy Sącz - 14 października, godz. 18:00 (IPLA)

Nowy trener jest także w Nowym Sączu. W Sandecji podziękowano Piotrowi Mandryszowi i zatrudniono Dariusza Dudka. Nowy szkoleniowiec zadebiutuje w Kielcach w meczu z tamtejszą Koroną. Sandecja to ostatnia drużyna ligi, która w swoim dorobku ma zaledwie jeden punkt. Korona z kolei od początku sezonu gra w kratkę i to udowodnia też bilans ostatnich pięciu meczów (porażka, wygrana, porażka, wygrana, porażka), a więc ze statystycznego punktu widzenia czas na... wygraną.

Miedź Legnica - Bruk-Bet Termalica - 15 października, godz. 12:40 (Polsat Sport)

Do ciekawego pojedynku dojdzie w Legnicy, gdzie przyjedzie wicelider Fortuna 1 Ligi. Miedzianka nadal nie może odnaleźć swojego rytmu i często gubi punkty. W zupełnie innej dyspozycji jest Bruk-Bet, który wygrał pięć ostatnich meczów i prezentuje naprawdę wysoką i równą formę. Drużyna z Niecieczy co prawda nie strzela tyle goli co lider z Łodzi, jednak ma tak samą szczelną defensywę. Czy Miedzi uda się zaskoczyć swojego rywala?

Górnik Łęczna - GKS Tychy - 15 października, godz. 16:00 (Polsat Sport)

Beniaminek z Łęcznej nie zwalnia tempa. Gracze Kamila Kieresia wciąż są w czołówce Fortuna 1 Ligi. W środę po bardzo emocjonującym meczu udało im się wygrać z GKS Jastrzębie po golu w samej końcówce. Tyszanie z kolei mogą być źli po remisie 1:1 z Puszczą Niepołomice, gdzie wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą, ale ostatecznie zdobyli tylko punkt na własnym stadionie. O punkty w Łęcznej będzie jednak bardzo ciężko.

