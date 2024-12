Znany piłkarz skatowany w środku miasta. Diagnoza jest wstrząsająca

Pierwsza runda piłkarskich lig w Europie powoli dobiega końca. Piłkarze z Polski już odpoczywają i niedługo będą rozpoczynać przygotowania do rewanżów. Tuż przed ostatnim meczem austriackiej ekstraklasy doszło do dramatycznego wydarzenia.

Brutalny atak na niemieckiego piłkarza

Rapid Wiedeń poinformował o tragicznym zdarzeniu z udziałem jednego z ich zawodników. "Mamy do przekazania bardzo złe wieści. Guido Burgstaller padł w weekend ofiarą fizycznego ataku w obecności świadków i doznał poważnych obrażeń głowy" - informuje klub.

35-latek został zaatakowany w centrum Wiednia przez nieznanego mężczyznę. Według raportu medycznego Niemiec doznał złamania podstawy czaszki po upadku spowodowanym brutalnym uderzeniem.

"Burgstaller został natychmiast zbadany w wiedeńskim szpitalu. Niestety będzie musiał tam spędzić najbliższe dni" - informuje klub. W związku z tą sytuacją i kontuzją napastnik nie będzie dostępny przez kilka miesięcy.

Sprawca wciąż nie został znaleziony

Rapid w komunikacie życzył piłkarzowi szybkiego powrotu do zdrowia i zaznaczył, iż wierzy, że nieznany jeszcze sprawca zostanie szybko postawiony przed sądem. "Prosimy o uszanowanie prywatności Guido Burgstallera i jego rodziny. Jeśli w ciągu najbliższych dni pojawią się jakiekolwiek wieści, SK Rapid przekaże je w porozumieniu z zawodnikiem i sztabem medycznym. Zespół będzie oczywiście w pełni wspierać Guido Burgstallera w jego drodze do pełnego i, miejmy nadzieję, szybkiego powrotu do zdrowia" - zakończono.

Guido Burgstaller trafił do Rapidu w 2022 roku. Wcześniej reprezentował barwy takich klubów jak St. Pauli, Schalke 04, Nuernberg czy Cardiff City. Jego aktualny kontrakt obowiązuje do końca bieżącego sezonu. Przedłużenie umowy jest mało prawdopodobne, tym bardziej że sam zawodnik ogłosił zamiar zakończenia profesjonalnej kariery w 2025 roku. Klub plasuje się na trzecim miejscu austriackiej ekstraklasy.