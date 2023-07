Zwrot ws. transferu reprezentanta Polski. "Grom z jasnego nieba"

Sebastian Szymański trafił do Feyenoordu Rotterdam latem zeszłego roku na zasadzie wypożyczenia z Dynama Moskwa. Taki ruch był możliwy dzięki przepisom FIFA, wprowadzonym po inwazji Rosji na Ukrainę, które w ten sposób pozwoliły na opuszczenie klubów rosyjskich i ukraińskich piłkarzom z zagranicy. Przepisy zostały przedłużone przez FIFA na kolejny sezon. Do tej pory wydawało się, że Szymański powinien zagrać drugi sezon w Feyenoordzie, a kluby dogadają się, co do kolejnego wypożyczenia. Czy aby na pewno?

Szymański nie trafi do Feyenoordu? Pojawiają się pewne problemy. "Grom z jasnego nieba"

Portal 1908.nl podaje, że doszło do pewnych komplikacji w kontekście sprowadzenia Szymańskiego. Kluby są już między sobą dogadane, natomiast wciąż nie ma zielonego światła ze strony zawodnika i jego otoczenia. Agenci Szymańskiego mieli wystosować dodatkowe żądania do Feyenoordu, wymagając od nich, by Polak zarabiał ponad dwa mln euro netto. Na to klub nie może sobie pozwolić. "Te dodatkowe żądania pojawiły się jak grom z jasnego nieba. To dodatkowe wymagania, które na razie utrudniają pracę" - czytamy w artykule.

1908.nl podkreśla, że Szymański jest preferowaną opcją dla władz Feyenoordu w kontekście pozycji ofensywnego pomocnika. Pierwszy trening mistrzów Holandii z rodzimymi zawodnikami odbył się we wtorek 4 lipca, natomiast zagraniczni piłkarze mają dołączyć do nich w sobotę 8 lipca. Powyższe źródło nie wyklucza, że w tym drugim gronie finalnie znajdzie się Szymański, ale rosną szanse na to, że nie uda się dopiąć transakcji do tego czasu. Warto dodać, że trener Arne Slot przekazał w wywiadzie dla WP SportowychFaktów, że chciałby pozostania Szymańskiego.

A kogo może sprowadzić Feyenoord, jeśli transfer Szymańskiego finalnie nie dojdzie do skutku? Na liście władz znajduje się m.in. Luka Ivanusec z Dinama Zagrzeb, ale ten temat nie jest jeszcze skonkretyzowany. Inną opcją jest Fares Chaibi z francuskiej Tuluzy. 1908.nl twierdzi, że jeśli Feyenoord zdecyduje się na któregoś z nich, to pobije swój rekord transferowy. Obecnie ten "tytuł" dzierży David Hancko, który trafił do Feyenoordu latem zeszłego roku za 8,3 mln euro ze Sparty Praga.

Szymański zagrał 40 spotkań w poprzednim sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dziesięć goli i zanotował siedem asyst. Polak walnie przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Holandii przez Feyenoord, więc jeśliby został w lidze holenderskiej, to mógłby zagrać w Lidze Mistrzów. Jego umowa z Dynamem Moskwa wygasa w czerwcu 2026 roku.