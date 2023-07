Były współpracownik Adama Nawałki przejechał się po Santosie

Choć od porażki w Kiszyniowie minęło już 14 dni, to w mediach wciąż głośno w temacie reprezentacji Polski. Niedawno wywiązała się spora dyskusja dotycząca potencjalnego odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Ponadto coraz więcej osób negatywnie wypowiada się na temat samego Fernando Santosa. Zdaniem wielu ekspertów nie był to dobry wybór Cezarego Kuleszy.

Tomasz Iwan mocno o Fernando Santosie. "Powiem krótko"

Zwolennikiem portugalskiego szkoleniowca nie jest także Tomasz Iwan. Były dyrektor reprezentacji Polski ds. organizacyjnych w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wyraził swoje stanowisko. - Od początku uważałem, że to zły wybór. Nie byłem zwolennikiem nominacji dla trenera zagranicznego, bo polskie środowisko piłkarskie jest bardzo specyficzne, więc trzeba kogoś, kto ma dobre rozeznanie w nim, jest tutaj na co dzień, obcuje z zawodnikami, z trenerami ligowych drużyn. Powiem krótko, taki trener musi być w temacie - powiedział.

52-latek zwrócił także uwagę na znajomość języka. - Jeżeli jednak już zdecydowano się na obcokrajowca, powinien być to ktoś, kto płynnie mówi po angielsku - przyznał i dodał: - Nie wiem, czy [Santos - przyp. red] mówi wystarczająco dobrze, bo cały czas słyszę, że wypowiada się po portugalsku i korzysta z pomocy tłumacza. Jeżeli chciałby dokładnie przekazać zawodnikom swoją myśl, jakieś niuanse, wydaje mi się, że miałby z tym kłopot. Czasami jedno zdanie, nawet jedno słowo, jakiś odcień bywa kluczowy w zrozumieniu większego przesłania. Zawodnik musi dokładnie czuć, czego oczekuje od niego trener. Język piłki, język ciała też mają znaczenie, ale dopiero wtedy, gdy piłkarze grają i wzrokowo kontaktują się z selekcjonerem.

Były dyrektor ma zastrzeżenia do selekcji Fernando Santosa. Nieudana zmiana pokoleniowa?

Iwan odniósł się także do powołań Fernando Santosa i przyznał, że ma do nich trochę zastrzeżeń. - Selekcjoner robi zmianę pokoleniową, ale my nie jesteśmy taką piłkarską nacją jak Niemcy, Hiszpania albo Anglia, że tam podczas jednej ligowej kolejki możesz wytypować z 20 nowych kandydatów do gry w kadrze - czytamy w rozmowie.

- Jasne, nasi zawodnicy grają w topowych ligach i drużynach, jednak wcale nie jest ich wielu. Nie doliczymy się 10, a chcielibyśmy 20 albo 30. A dopiero przy takiej liczbie można robić radykalne zmiany - dodał były współpracownik Adama Nawałki.

