Manchester City ma nosa do transferów. To byłby świetny interes

Manchester City ma za sobą kapitalny sezon, zwieńczony pierwszą potrójną koroną w historii. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę zdobył mistrzostwo Anglii, a także wygrał FA Cup oraz Ligę Mistrzów. I nie zamierza zwalniać w kolejnych rozgrywkach. Do tej pory do klubu trafił Mateo Kovacić z Chelsea, a niebawem prawdopodobnie do klubu dołączy Josko Gvardiol z RB Lipsk, który może zostać najdrożej sprowadzonym obrońcą w historii. A na tym nie będzie koniec działań Manchesteru City na rynku transferowym.

Manchester City zrobi znów świetny interes? Chce piłkarza Atletico Madryt

Portal relevo.com informuje, że Manchester City jest zainteresowany Rodrigo Riquelme z Atletico Madryt. Skrzydłowy pokazał się z dobrej strony w zeszłym sezonie na wypożyczeniu w Gironie, gdzie strzelił pięć goli i zanotował cztery asysty w 35 meczach. Teraz z reprezentacją Hiszpanii rywalizuje na mistrzostwach Europy do lat 21, gdzie zagra w półfinale z Ukrainą. Atletico zdaje sobie sprawę ze skali talentu Riquelme i ma z nim ważny kontrakt do końca czerwca 2028 roku.

Pierwsza propozycja Manchesteru City za Hiszpana opiewała na 15 mln euro plus sześć mln euro w bonusach, ale została odrzucona. Atletico żąda za Riquelme co najmniej 35 mln euro. Warto dodać, że klauzula wykupu w jego kontrakcie wynosi 60 mln euro. Atletico też wolałoby, żeby Riquelme rozpoczął przygotowania do sezonu z zespołem Diego Simeone. "Zawodnik nie rozważa wypożyczenia. Albo pozostanie w Atletico, albo dokona transferu" - czytamy w artykule "Relevo", z którego wynika, że Girona byłaby chętna na ponowne wypożyczenie piłkarza.

Gdyby Riquelme zdecydował się na transfer do Manchesteru City, to byłby pierwszy transfer na linii Man City - Atletico od lata 2019 roku. Wtedy mistrzowie Anglii wpłacili klauzulę w wysokości 70 mln euro za Rodriego, który był wytypowany na następcę Fernandinho. Hiszpan ma za sobą naprawdę świetny sezon, w którym strzelił cztery gole (w tym ten w finale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan) i zanotował siedem asyst w 56 meczach we wszystkich rozgrywkach.