Jasna deklaracja trenera ws. reprezentanta Polski. "Chciałbym, żeby z nami został"

Latem zeszłego roku Sebastian Szymański został wypożyczony z Dynama Moskwa do Feyenoordu Rotterdam. Polak szybko odnalazł się w nowym klubie i zbierał bardzo pochlebne opinie za występy. Łącznie w minionym sezonie rozegrał 40 meczów, w których strzelił 10 goli i zaliczył siedem asyst. Z klubem sięgnął również po mistrzostwo Holandii.

Jasne słowa trenera Feyenoordu w sprawie przyszłości Szymańskiego

Feyenoord chciałby ponownie wypożyczyć Szymańskiego. Sam piłkarz również chętnie pozostałby w klubie na dłużej. Głos w sprawie przyszłości Polaka zabrał trener holenderskiej ekipy Arne Slot. - Gdyby zależało to ode mnie, chciałbym, żeby z nami został. To mobilny i waleczny zawodnik, daje nam wiele możliwości z przodu. Lubię jego sposób gry, pasuje do naszej drużyny - powiedział w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Jeszcze niedawno wydawało się, że życzenie Slota może się spełnić. Portal 1908.nl podał, że Feyenoord porozumiał się z Dynamem Moskwa w celu przedłużenia wypożyczenia. Teraz ci sami dziennikarze przekazali kolejne informacje w tej sprawie. Ich zdaniem finalizacja transferu stoi pod znakiem zapytania, ponieważ otoczenie zawodnika zażądało dla niego podwyżki, dzięki której miałby zarabiać ponad dwa miliony euro netto. Holendrzy nie mogą sprostać takim wymaganiom finansowym i w związku z tym rozglądają się za nowym ofensywnym pomocnikiem.

Źródło dodaje, że następcą Szymańskiego może być Luka Ivanusec z Dynama Zagrzeb lub Fares Chaibi z Toulousy. Działacze klubu nie zamykają jednak drzwi przed Polakiem. Wszystko zależy jednak od tego, czy agenci obniżą oczekiwania finansowe. Jeśli ostatecznie obie strony nie dojdą do porozumienia, Polak będzie musiał rozglądać się za nowym pracodawcą, ponieważ jego powrót do Rosji jest wykluczony.